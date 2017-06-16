Астана. 16 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Темпы роста мировой торговли в этом году стали самыми низкими за последние 8 лет, отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Во-первых, до сих пор не устранены фундаментальные причины тяжелейшего финансового кризиса, случившегося 9 лет назад. К ним добавляется рост глобального долга, который в 2,3 раза превышает внутренний продукт мира. Во-вторых, медленно восстанавливаются темпы роста мировой экономики. В-третьих, (…) некоторые страны намеренно усиливают протекционистские меры вразрез трендам глобализации. В этом году темпы роста мировой торговли стали самыми низкими за последние 8 лет», — сказал Н. Назарбаев в ходе пленарного заседания Астанинского экономического форума в пятницу.

«В-четвертых, загрязнение окружающей среды достигает критических пределов. По данным подсчетов ООН, если проблема парниковых газов не решится, мировая экономика потеряет порядка $13 млрд, или 16% мирового ВВП. В-пятых, нарастает дисбаланс в глобальном энергопотреблении. Такие дисбалансы становятся причиной негативных процессов глобального регионального масштаба», — добавил он.