Аномальная жара сохранится в ближайшие три дня на юге и юго-востоке Казахстана

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Астана. 19 июня. КазТАГ – Жаркая погода сохранится с 20 по 22 июня на юге и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
«Аномально жаркая погода установилась в южных, центральных и восточных областях. И если на востоке и в центре республики под влиянием атмосферных фронтов и связанных с ними кратковременных грозовых дождей предполагается небольшое ослабление жары, то на юге и юго-востоке жаркая погода с температурой воздуха выше нормы на 5-8ºС сохранится», — говорится в сообщении синоптиков.
Между тем, в западных и северных областях Казахстана ожидаются дожди, грозы, сильный порывистый ветер, возможен град.
В Астане с 20 по 22 июня погода будет без осадков, днем +28+30°С.
В Алматы 20 и 21 июня синоптики прогнозируют небольшой дождь с грозой, +32°С; 22 июня погода будет без осадков, воздух прогреется до +35°С.
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