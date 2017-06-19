Астана. 19 июня. КазТАГ – Жаркая погода сохранится с 20 по 22 июня на юге и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Аномально жаркая погода установилась в южных, центральных и восточных областях. И если на востоке и в центре республики под влиянием атмосферных фронтов и связанных с ними кратковременных грозовых дождей предполагается небольшое ослабление жары, то на юге и юго-востоке жаркая погода с температурой воздуха выше нормы на 5-8ºС сохранится», — говорится в сообщении синоптиков.

Между тем, в западных и северных областях Казахстана ожидаются дожди, грозы, сильный порывистый ветер, возможен град.

В Астане с 20 по 22 июня погода будет без осадков, днем +28+30°С.