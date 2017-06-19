Астана. 19 июня. КазТАГ — Для Казахстана не предусмотрено компенсации из-за пожара, произошедшего в Карагандинской области после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а», сообщила пресс-служба аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (Казкосмос).

«Падение элементов первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и возникший затем пожар произошел на территории, арендованной Российской Федерацией, отведенной для полей падения отделяющихся частей ракеты-носителя. В этой связи компенсации Казахстану со стороны Российской Федерации по данному случаю не предусматривается», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

«Ответственность за погибшего и пострадавшего гражданина во время ликвидации пожара несет работодатель — российское предприятие АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», — напомнили в Казкосмосе.

Как утверждают в ведомстве, загрязнения почвы и воздуха в районе падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» не обнаружено. Угроза отравления окружающей среды компонентами ракетного топлива на месте падения боковых блоков первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» отсутствует. Анализ проб проводился в стационарной лаборатории, расположенной в Жезказгане.

Площадь возгорания, возникшего в результате падения частей ракеты-носителя, составила 193 кв. км.

Напомним, 14 июня 2017 года в 15.20 по времени Астаны с площадки 31 космодрома «Байконур» был осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06».

Полет ракеты прошел в штатном режиме. На 117 секунде произошло отделение первой ступени, ее части упали в заданном районе, ориентировочно в 20 км от пос. Талап Улытауского района Карагандинской области.

В результате падения части ступени произошел степной пожар, который из-за сильного ветра распространился на большой площади. Огонь был ликвидирован 15 июня в 3.31. Во время пожара погиб водитель КамАЗа Юрий Хатюшин и серьезно пострадал слесарь механосборочных работ Вячеслав Тыц – казахстанцы, работающие АО «ВПК «НПО машиностроения» с 1999 года. Их семьям будет оказана материальная помощь.