Астана. 19 июня. КазТАГ — Швеция предложила включить казахстанские станции приема данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в сеть станций PrioraNet, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК.

Как отмечается в пресс-релизе, в рамках официального визита в Казахстан спикера парламента Королевства Швеция Урбана Алина (Urban Ahlin) шведская делегация посетила Национальный космический центр в Астане. Делегации была продемонстрирована работа космической системы связи KazSat и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «КazEOSat».

«В ходе встречи шведская сторона предложила МОАП РК сотрудничество по системе дистанционного зондирования Земли и системы высокоточной спутниковой навигации (СВСН), в частности вхождение казахстанских наземных станций приема данных ДЗЗ в шведскую сеть станций PrioraNet», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Кроме того, зарубежные партнеры предложили услуги по приему, обработке и распространению снимков ДЗЗ с космических аппаратов «KazEOSat-1» и «KazEOSat-2» в Швеции посредством наземных космических станций по управлению спутниками, расположенных в Арктике.

«Руководители шведских космических организаций выразили готовность в размещении заказов на будущем сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов в Астане и обсудили возможность запуска казахстанских космических апаратов на низкие орбиты со шведского космодрома «Эсрейндж» (Esrange)», — указано в информации.

В ближайшее время рабочая группа аэрокосмического комитета МОАП РК будет направлена в Швецию для детальной проработки реализации совместных проектов.

PrioraNet — крупнейшая мировая сеть наземных станций, созданная специально для обеспечения всесторонней связью и наземной поддержки спутников ДЗЗ. PrioraNet состоит из основных станций, принадлежащих Шведскому космическому совету, и станций партнеров, расположенных по всему миру. Обслуживает потребителей по всему земному шару.