Сетевой Казахстан. 20 июня 2017г.

KAZPRAVDA . KZ . «Миру нужна новая экономическая модель» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ на пленарном заседании Х Астанинского экономического форума представил свое видение важных аспектов развития мировой экономики. Пленарное заседание Х АЭФ, в котором принял участие Глава государства Нурсултан Назарбаев, стало самым ярким событием форума. Выступая на нем, Президент поделился своим видением актуальных проблем, вызовов и угроз в мировой экономике и мыслями относительно путей их решения.

TIME . KZ . «Держите синицу в руках!» — Парламент проанализировал работу правительства по исполнению республиканского бюджета за 2016 год. Оценка — неудовлетворительно! Средства не осваиваются, поступления в госказну низкие, а финансовые нарушения исчисляются миллиардами. Град критики обрушился на кабмин вчера на совместном заседании палат парламента.

«Обязательное соцмедстрахование: время не ждёт!» — После нескольких наших публикаций, связанных с внедрением системы обязательного соцмедстрахования (ОСМС) и теми проблемами, которые они выявили, мы отправили запрос в Министерство здравоохранения. А потом долго-долго ждали, пока чиновники на него ответят.

«Евгений ПАРАФИЕВ, брат пострадавшей в жутком ДТП в Алматы: Катя сразу поняла, что лишится ног…» — В понедельник 32-летняя Екатерина ПАРАФИЕВА, которой после ДТП на алматинском проспекте Аль-Фараби врачи вынуждены были ампутировать обе ноги ниже колена, пришла в сознание. Неравнодушные казахстанцы и даже иностранцы перечислили на лечение Кати и для приобретения ей протезов уже почти семь миллионов тенге. Между тем представители акимата заверили, что возьмут все затраты на лечение обеих пострадавших в ДТП молодых женщин. Обо всем этом “Времени” сообщил брат Екатерины Евгений ПАРАФИЕВ.

CARAVAN . KZ . «Российский эксперт рассказал, почему Казахстану в одиночку с «Байконуром» не справиться» — В последнее время космодром «Байконур» стал частым гостем всех новостных сводок. Астана и Москва совместным решением назначают новую главу администрации, договариваются об утилизации устаревших объектов, а также ускоряют сроки строительства ракеты «Союз-5». Европейские издания заявляют о том, что российский интерес усилился не просто так и в первую очередь это связано с провалом проекта космодрома «Восточный».

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Контроль над финансовыми потоками становится объектом жесткой борьбы в Казахстане» — Тревожит факт того, что казахстанская финансовая система продемонстрировала неэффективность, находясь в очень привилегированных условиях, будучи аффилирована с высшим руководством страны – как известно, акционерами основных казахстанских банков являются крупные политические фигуры и олигархи – имея льготный режим налогообложения, высокие кредитные рейтинги, а также режим наибольшего благоприятствования со стороны правительства и нацкомпаний, которые неоднократно подвергались критике за то, что они, вместо инвестирования государственных капиталов в проекты развития, хранили их на депозитах в банках второго уровня — прежде всего, в банках первой тройки.

KAPITAL . KZ . «Нацбанк оценит качество активов банков» — Председатель Национального банка Данияр АКИШЕВ – Мы планируем провести оценку качества активов банков, для того чтобы эти банки смогли реально показать картину. Очевидно, что эта картина может оказаться значительно хуже, чем-то, что указано в их отчетности. Возникает проблема в том, что акционеры банка должны осуществить значительные вливания в капитал.

«Налоговая декларация: о чем должен знать каждый» — Как известно, казахстанцев ждет всеобщее декларирование. С 2020 года декларации о доходах и имуществе будут подаваться всеми гражданами РК на ежегодной основе. Что важно знать физическим лицам, чтобы ненароком не оказаться в роли нарушителей налогового законодательства?

FORBES . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Нацбанк тревоги нашей» — Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Нацбанк признает наличие серьезных проблем в сфере банковского регулирования. В конце концов, все приведенные выводы сделаны на основании его официального открытого ответа депутатам. Руководство Национального банка декларирует, что в ближайшее время внедрит новую систему банковского надзора, более эффективную и позволяющую реагировать на проблемы на ранней стадии их возникновения. Что ж, дадим регулятору еще один шанс?

KURSIV . KZ . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ – «Мифы ЭКСПО и рекомендации» — Миф 2. На ЭКСПО потрачено 5 млрд

Факт: Летом 2014 года утвердили бюджет в $3 млрд, или 540 млрд по тогдашнему курсу. С учетом девальвации и удорожания импорта, скорее всего, расходы выросли до 650 млрд.тенге, или около $2 млрд. по текущему курсу. Миф 3. На ЭКСПО были потрачены пенсионные активы

Факт: Там тратились средства из Нацфонда, а пенсионные активы никак не тратились. Более того, доля гособлигаций в активах упала до рекордных 41% против 50% в бытность частных НПФ.

Миф 4. ЭКСПО является уделом развивающихся стран

Факт: ЭКСПО проводят в основном развитые страны.

«К. Келимбетов: Теперь основным должником будет правительство Азербайджана» — Управляющий Международным финансовым центром «Астана», бывший председатель Национального банка Казахстана Кайрат КЕЛИМБЕТОВ пообещал с процентами вернуть пенсионные средства казахстанцев из Международного банка Азербайджана.

365 INFO . KZ . «Закон, который не примут — «он подорвет стабильность Казахстана»» — Парламентарии предлагают ввести прогрессивный налог для физических лиц. Экономисты боятся, что это приведет к новому витку финансовых махинаций. И во избежание этого никто не решится заставить богатых платить больше.

MATRITCA . KZ . Серик МАМБЕТОВ – «Темные тучи над Болашаком!» — Прям как от Советского информбюро — ситуация в Болашаке продолжает оставаться напряженной! Работники АО «Центр международных программ» ждут результатов работы рабочей комиссии Министерства образования и науки, специально созданной для решения сложившейся проблемы руководства с коллективом.

SAYASAT . ORG . «Жанболат Мелдешов: Быть довольным или недовольным – рановато» — Завершилась проверка, которую инициировал МОН РК в центре международных программ «Болашак». Поводом послужило коллективное письмо от сотрудников центра, в котором они раскритиковали руководство организации в лице Жанболата МЕЛДЕШОВА за не эффективность и трайбалистскую кадровую политику. В этом интервью г-н Мелдешов рассказывает об итогах проверки и планах на будущее в работе центра.

DIALOG . KZ . «Опасная альтернатива… «шагреневой коже»» — Банковская система Казахстана съеживается как шагреневая кожа… Кстати, именно по итогам окончательного разгрома дуэта Аблязова-Жакиянова власть предложила отечественным банкирам и прочим олигархам подписать что-то вроде обязательства не вмешиваться в политику и не финансировать «прореволюционные» настроения… Но кто сказал, что эти же правила писаны для «дочек» российских банковских структур, которые сами по себе являются лишь частями обширных финансово-промышленных групп, имеющих транснациональные экономические интересы?

CAMONITOR . COM . ««Казахские» виды спорта: решение МОК – серьезный повод задуматься» — Спортивные функционеры Казахстана и особенно президент Национального олимпийского комитета РК Тимур КУЛИБАЕВ, отныне отвечающий за спорт высших достижений в стране, вряд ли обрадовались недавнему решению МОК о внесении изменений в соревновательную программу следующих летних Игр. Ведь количество дисциплин, в которых наши атлеты имеют шансы на завоевание медалей Олимпиады, сократилось.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Супруга арестованного Токмади обратилась к общественности от имени мужа» — Жена арестованного бизнесмена Муратхана ТОКМАДИ, известный журналист, издатель и общественный деятель Джамиля АИМБЕТОВА-ТОКМАДИ рассказала, почему Комитет национальной безопасности занялся ее супругом.

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