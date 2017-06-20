Астана. 20 июня. КазТАГ – Нургуль Жигер . В казахстанских больницах в течение прошлого года 4200 коек оставались свободными, в то время как пациенты ждали очереди на плановую госпитализацию, сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Обеспеченность койками (в Казахстане – КазТАГ) выше, чем в странах ОЭСР на 6%. Имеет место более 4200 свободных коек в течение года. При этом порядка 11 тысяч человек в 2016 году ожидало плановой госпитализации более 90 дней, что говорит о неправильном планировании структуры коек», — сказал Е. Биртанов на заседании правительства во вторник.

Он также сообщил, что износ зданий медицинских организаций в РК составляет более 50%, половина из них эксплуатируется более 30 лет. Отмечается нехватка проектных мощностей амбулаторно-поликлинических организаций. В среднем по стране перегруженность поликлиник составляет 35%.