Астана. 21 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании в среду согласились с поправками сената в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения».

«Комитет мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотрел изменения, внесенные сенатом парламента в проект данного закона. Внесена редакционная поправка, а также поправка, касающаяся вопросов взимания пошлины за государственные регистрационные номерные знаки, пользующиеся спросом», — сказал депутат мажилиса Канат Мусин на пленарном заседании палаты в среду.

При этом он добавил, что поправки не затрагивают концепцию законопроекта.

«Головной комитет предлагает согласиться с изменениями, внесенными сенатом парламента в данный проект закона», — указал мажилисмен.

Как отмечалось ранее, правки внесены в целях приведения в соответствие с п. 2 ст. 3 Налогового кодекса, согласно которому вносимые в указанный кодекс изменения и дополнения могут быть введены в действие не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия. Также предлагается предусмотреть введение в действие поправок в части увеличения ставки госпошлины за выдачу госрегистрационных знаков с определенным сочетанием цифр либо буквенных значений с 1 января 2018 года.

По словам К. Мусина, законопроект также предлагает поправку, позволяющую пассажирам покинуть автомашину, не дожидаясь разрешения сотрудника полиции.

«Теперь уже на уровне закона будут закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства незамедлительно подойти, представиться, предъявить удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные используемых технических средств», — пояснил он.

По его словам, до сегодняшнего дня эти обязанности содержались только в приказе министра внутренних дел и не всегда выполнялись. Законодательное урегулирование обязанностей сотрудников полиции в этом вопросе обеспечит их неукоснительное выполнение.

Кроме того, законодательно закрепляется право водителя на фото- и видеосъемку действий полиции при остановке транспортного средства.