Алматы. 21 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева . Создавать адаптированный интернет-контент для детей предложил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«С целью ограничить контакты детей с негативной информацией в интернете предлагается, чтобы операторы связи предоставляли в образовательные учреждения адаптированный для детей контент», — сказал Д. Абаев на отчетной встрече с населением в среду.

Кроме того, он напомнил, что в законодательные акты по вопросам информации и коммуникации разработаны изменения и дополнения, в частности, о запрете использования данных детей.

«Предлагаем запретить данные, фото и видео материалы о детях, пострадавших в результате насильственных действий по тому как подобные публикации могут нанести серьезную психологическую травму ребенку», — добавил министр.