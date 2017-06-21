Алматы. 21 июня. КазТАГ – Динара Жаркеева. Создавать адаптированный интернет-контент для детей предложил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
«С целью ограничить контакты детей с негативной информацией в интернете предлагается, чтобы операторы связи предоставляли в образовательные учреждения адаптированный для детей контент», — сказал Д. Абаев на отчетной встрече с населением в среду.
Кроме того, он напомнил, что в законодательные акты по вопросам информации и коммуникации разработаны изменения и дополнения, в частности, о запрете использования данных детей.
«Предлагаем запретить данные, фото и видео материалы о детях, пострадавших в результате насильственных действий по тому как подобные публикации могут нанести серьезную психологическую травму ребенку», — добавил министр.
Также в ведомстве намерены ограничить использование изображений, персональных данных ребенка без согласия самого ребенка, его родителей или законных представителей.comments powered by HyperComments