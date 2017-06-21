Алматы. 21 июня. КазТАГ — В четырех крупных аэропортах Казахстана установлены терминалы для оплаты задолженности по исполнительным документам, в частности, граждане, которым выставлен временный запрет на выезд, могут оплатить долги в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба АО «Казпочта».

«Сегодня в зонах международного вылета Алматы, Караганды, Шымкента и в аэропорту Астаны установили терминалы Казпочты, через которые можно проверить и оплатить имеющуюся задолженность, набрав свой ИИН. В течение 15 минут информация об оплате задолженности в режиме онлайн через платежный шлюз «электронного правительства» будет передана в базу данных (АИС ОИП МЮ РК), и в течение 30 минут снимется ограничение на выезд за пределы страны без контакта с судебным исполнителем»,- говорится в сообщении в среду.

В ближайшее время такой терминал заработает и в аэропорту Актау.

При этом в компании пояснили, что через терминал можно оплатить задолженность по взысканию в пользу физических, юридических лиц и в доход государства (штрафы, государственная пошлина, пени и др.). Однако нельзя оплатить задолженность по периодическим взысканиям (взыскание алиментов, пенсий, пособий), а также требования исполнительного документа неимущественного характера (принуждение, обязание, вселение, выселение).