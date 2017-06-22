Госсектор – на металлолом, людей – на органы 22.06.2017 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 22 0 Пётр Своик о том, зачем государству участвовать в экономике comments powered by HyperComments Похожие материалы: Госсектор и госинвестиции не смогут обеспечить рост экономики Казахстана в будущем — ВБ «Просто так людей, тем более судей, не убивают» «Врачи имеют право изымать органы умершего человека, если при жизни он не давал официального отказа». «Преданные жены по-казахстански: как женщины защищают своих мужчин». «Отсутствие туалетов — самый острый вопрос туристической отрасли?» Как ободрать безработного или ноу-хау по-казахстански