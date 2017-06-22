Госсектор – на металлолом, людей – на органы

Экономика 22 0
Пётр Своик о том, зачем государству участвовать в экономике

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Госсектор и госинвестиции не смогут обеспечить рост экономики Казахстана в будущем — ВБ
  2. «Просто так людей, тем более судей, не убивают»
  3. «Врачи имеют право изымать органы умершего человека, если при жизни он не давал официального отказа». «Преданные жены по-казахстански: как женщины защищают своих мужчин». «Отсутствие туалетов — самый острый вопрос туристической отрасли?»
  4. Как ободрать безработного или ноу-хау по-казахстански

Новости партнеров

Загрузка...