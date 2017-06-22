Алматы. 22 июня. КазТАГ — В настоящее время численность мирового населения составляет 7,6 млрд человек; к 2030 году в мире будет на миллиард человек больше, пишет центр новостей ООН.

Согласно докладу о мировой демографической ситуации и перспективах ее изменения, подготовленном департаментом по экономическим и социальным вопросам секретариата ООН, в 2030 году в мире будет насчитываться 8,6 млрд человек, в 2050 году — 9,8 млрд, а в 2100 году — 11, 2 млрд.

В документе содержится обзор демографических тенденций с разбивкой по регионам и отдельным странам. Самыми населенными странами продолжают оставаться Китай, где проживают 1,4 млрд человек, и Индия с населением в 1,3 млрд человек. На эти две страны приходятся, соответственно, 19% и 18% мирового населения. Ожидается, что примерно к 2024 году по числу жителей Индия обойдет Китай.

Среди десяти крупнейших стран мира наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США.

В ближайшие 33 года половина всего мирового прироста населения будет приходиться всего на девять стран мира: Индию, Нигерию, Демократическую Республику Конго (ДРК), Пакистан, Эфиопию, Танзанию, США, Уганду и Индонезию . (Страны расположены по величине предполагаемого прироста населения).

В докладе сообщается, что самый высокий уровень рождаемости в последние годы по-прежнему был в группе 47 наименее развитых стран. В результате население этих стран стремительно растет – на 2,4% в год. Однако в целом рождаемость в мире снижалась. Все больше стран имеют сейчас показатели рождаемости ниже уровня, необходимого для восполнения населения, который составляет примерно 2,1 рождений на одну женщину. Некоторые страны находятся в такой ситуации уже в течение нескольких десятилетий.

Авторы доклада напоминают, что снижение рождаемости ведет к старению населения. К 2050 году число людей пожилого возраста удвоится и достигнет 2,1 млрд человек. Сегодня в мире насчитывается 962 млн людей пожилого возраста. В глобальном масштабе к 2050 году число людей старше 80 лет утроится — с 137 млн в 2017 году до 425 млн в 2050 году. А в 2100 году людей старше 80 лет будет в семь раз больше, чем сегодня.