Сетевые СМИ о том надо ли «холить и лелеять» банки

«Данияр Акишев рассчитывает на банковский каминг-аут» — Председатель Нацбанка Данияр АКИШЕВ на совместном заседании палат парламента в понедельник, 19 июня, объяснил, в чем польза выделения денег из Национального фонда на оздоровление банков. По его словам, Нацбанк планирует провести оценку качества банковских активов. Акишев считает, что полученная информация может оказаться значительно хуже данных, указанных в отчетах — Возникает проблема в том, что акционеры банка должны осуществить значительные вливания в капитал. Нацбанк понимает, что в настоящее время возможностей для единовременного вливания значительных сумм средств недостаточно в экономике как у акционеров, так и у других собственников банка. Предлагается следующая схема: Нацбанк в настоящее время завершает подготовку программы оздоровления банковского сектора. Она предполагает поддержку банков со стороны Нацбанка по предоставлению ресурсов, но в обязательном порядке в обмен на пропорциональное участие акционеров. То есть, если государство дает деньги, акционеры обязуются в течение конкретного периода времени, сейчас эти периоды обсуждаются, положить пропорциональную сумму в виде вложений в капитал.

Глава финансового регулятора ожидает, что получив значительный приток капитала в ближайшие годы, банки смогут признать свои убытки и списать определенную долю кредитов.

«Держите синицу в руках!» — И тут мажилисмен Владислав КОСАРЕВ не выдержал — Дорогие министры, особенно экономического блока! Перестаньте холить и лелеять банки и финансовый сектор как священную корову! Посмотрите наконец на реальный сектор. Вы забыли про наши традиционные отрасли, в частности горно-металлургическую, которая всегда занимала серьезные позиции в нашей экономике. Наши традиционные отрасли составляют ту самую курицу, несущую золотые яйца. Ту самую синицу в руках, которая лучше, чем журавль в небе, состоящий из ваших, извините, прожектов! Чиновники вблизи денег быстро разлагаются, порой оказываются вне закона и уходят за пределы норм человеческой морали!

«Казахстанские банки нужно закрыть» — Свое безапелляционное заявление Даурен ЖОЛДЫБЕК, дипломированный специалист с британским образованием, проработавший не один год в Национальном банке страны, разъяснил в интервью газете «Жас Алаш» — «Нам не нужны банки, получающие огромные средства как от государства, так и от народа. Почему? Разъясняю. В стране существуют громадные государственные корпорации — фонд поддержки предпринимательства «Даму», холдинг «Байтерек» и тому подобные. Государство вливает в них миллиардные средства, а нацкомпании субсидируют кредиты, выделяемые под бизнес.

Допустим, вы хотите получить кредит по 14 процентов годовых, обращаетесь в систему «Даму», фонд оплатит 7 процентов вашего займа, остальные 7 процентов вы платите банку. А теперь подумайте, кому это выгодно? Безусловно, банку. Он «одним выстрелом убивает двух зайцев» — получает деньги в «Даму» да еще и взыскивает с вас проценты.

И здесь, безусловно, встает закономерный вопрос — почему выделенные вам 7 процентов государство передает через посредника? Если учесть, что на предпринимательство выделяется до 100 миллионов тенге, набегающие проценты составляют огромную сумму, которая остается в активе банков.

И это не единственная их привилегия. Что происходит с банкротами? По логике вещей, у них изымается вся имеющаяся недвижимость. А у нас наоборот. Как только над банками сгущаются тучи, мы тут же готовы оказать им помощь».

Жарас АХМЕТОВ, экономист – «Нацбанк тревоги нашей» — Качество банковского надзора оставляет желать лучшего… Национальному банку не хватает оперативности, мобильности при реагировании на острые проблемы… Официальная статистика по проблемным кредитам не отражает реальности.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Нацбанк признает наличие серьезных проблем в сфере банковского регулирования. В конце концов, все приведенные выводы сделаны на основании его официального открытого ответа депутатам. Руководство Национального банка декларирует, что в ближайшее время внедрит новую систему банковского надзора, более эффективную и позволяющую реагировать на проблемы на ранней стадии их возникновения. Что ж, дадим регулятору еще один шанс?

Тулеген АСКАРОВ – «Сам Нацбанк делает ставку на доллар» — Руководство центрального банка Казахстана неустанно призывает всех хранить сбережения в тенге, но при этом заявляет западным СМИ о переходе на доллар в приумножении собственных средств, размещенных в золотовалютных резервах.

«Данияр Ашимбаев: Контроль над финансовыми потоками становится объектом жесткой борьбы в Казахстане» — «В итоге было принято решение – об этом говорилось уже давно – о том, что «Казком» уходит под крыло Народного банка. Вероятно, эта ситуация стала следствием и ошибок менеджмента, и политических баталий.

Тревожит факт того, что казахстанская финансовая система продемонстрировала неэффективность, находясь в очень привилегированных условиях, будучи аффилирована с высшим руководством страны – как известно, акционерами основных казахстанских банков являются крупные политические фигуры и олигархи – имея льготный режим налогообложения, высокие кредитные рейтинги, а также режим наибольшего благоприятствования со стороны правительства и нацкомпаний, которые неоднократно подвергались критике за то, что они, вместо инвестирования государственных капиталов в проекты развития, хранили их на депозитах в банках второго уровня — прежде всего, в банках первой тройки. Однако выяснилось, что даже в таких льготных условиях отечественная финансовая система оказалась неконкурентоспособной – из-за некритичной работы, а также большого количества афер и финансовых махинаций.

Помимо неблагоприятной конъюнктуры была создана ситуация, когда экономика оказалась не в состоянии гасить высокие проценты по кредитам, а большая часть залогового имущества банков в виде недвижимости оказалась неликвидной. В этих условиях было принято решение, что Казком сольется с Народным банком, у которого позиции несколько лучше на рынке.

Вдобавок в этой ситуации есть еще один теневой момент: в подписанных соглашениях было указано, что значительную долю токсичных активов «Казкоммерцбанка» приобретает Фонд проблемных кредитов на средства Национального фонда. И если Народному банку Казком достается за одно тенге, то какие расходы понесет Национальный фонд, никто пока не объявил. А речь, по всей видимости, идет о миллиардах».

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