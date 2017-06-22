Астана. 22 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Депутаты сената парламента на пленарном заседании в четверг приняли Конституционный закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», а также поправки в некоторые законодательные акты по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

«Целью данного законопроекта является демократизация политической системы, повышение ответственности и эффективности органов исполнительной власти», — говорится в заключении профильного комитета сената.

При этом отмечается, что основные положения проекта закона предусматривают перераспределение ряда управленческих полномочий президента, которые могут быть переданы правительству и иным уполномоченным госорганам.

Законопроектом вносятся соответствующие изменения и дополнения в Конституционные законы «О правительстве РК», «О президенте РК» и «О судебной системе и статусе судей РК».

«К компетенции правительства РК предлагается отнести вопросы разработки республиканского бюджета и изменений в него, представления высшему представительному органу бюджета страны и отчета о его исполнении. Также правительству передается полномочие по образованию республиканской бюджетной комиссии, утверждению положения о ней и определению состава республиканской бюджетной комиссии», — поясняется комитетом.

По согласованию с главой государства правительство определяет систему государственного планирования, утверждает государственные программы и обеспечивает их исполнение, а также определяет порядок составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета.

Также в ходе пленарного заседания палаты депутаты приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти». Основные положения данного документа предусматривают перераспределение организационно-правовых полномочий президента страны в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности, которые возможно передать на нижестоящие уровни управления и перераспределить между правительством и иными уполномоченными государственными органами.