Спрос казахстанцев на ноты Нацбанка хочет определить регулятор

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Алматы. 22 июня. КазТАГ — Национальный банк Казахстана планирует реализовать проект по совершению физическими лицами операций покупки и продажи ценных бумаг на базе «блокчейн», сообщила пресс-служба регулятора.

Как поясняется, это делается для того, чтобы оценить, насколько этот финансовый инструмент будет интересен населению.

В сообщении указывается, что Нацбанк завершает разработку новой технологии – мобильного приложения для совершения физическими лицами операций с ценными бумагами на базе «блокчейн». В качестве пилотного проекта регулятором рассматривается использование краткосрочных нот Нацбанка.

«Это полезная идея. Мы не претендуем ни на какое завоевание рынка. Недостатка спроса у нас нет. И сегодня население может покупать ноты Нацбанка, просто не все осведомлены об этом. Но для этого необходимо обращаться к брокерам, физически посетить финансовую компанию. В предлагаемом нами решении мы предоставим гражданам возможность в режиме онлайн покупать и продавать ноты Нацбанка с мобильного телефона, минуя посредников в лице брокеров и дилеров. Никаких налогов и никаких комиссий. Абсолютная ликвидность и никаких ограничений по срокам владения», — приводятся в сообщении слова главы Нацбанка Данияра Акишева.

По его словам, этот проект реализуется для того, чтобы понять, насколько населению будет интересно работать с таким финансовым инструментом, как краткосрочные ноты Нацбанка.

«Это достаточно легкий инструмент инвестирования. Вечером можно купить ноту, утром продать. Изменение стоимости будет проходить каждый день, а не поминутно. Мы хотим посмотреть, насколько общество готово к этому, хотим оценить спрос на ноты среди казахстанцев. Для нас этот пилотный проект, в том числе попытка реализовать практичный и полезный продукт, чтобы он соответствовал всем нормам нашего сложного законодательства. А законодательных требований много — как с идентификацией клиента, так и впоследствии при операциях с ценными бумагами», — отметил Д. Акишев.

Согласно планам Нацбанка, номинальная стоимость одной ноты будет определена в Т100. По мнению регулятора, это позволит использовать даже небольшие накопления для инвестирования.

Ранее в Нацбанке сообщали, что указанная система проходит внутреннее тестирование. Планируется, что этот продукт будет запущен во второй половине 2017 года.

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