1,5 тыс. казахстанцев стали участниками российских нефтяных проектов на Ямале

Астана. 23 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Казахстанские компании становятся участниками российских нефтехимических проектов, сообщил представитель Союза нефтесервисных компаний Казахстана Алмас Кудайберген.

«Для казахстанских компаний открываются возможности в нефтехимических проектах в России. Уже сегодня более 1500 казахстанских граждан вовлечены в работы на Ямале», — сказал А. Кудайберген на брифинге в пятницу, анализируя отечественный рынок нефтесервиса.

По его словам, в Казахстане в работах легкой и средней сложности в основном преобладают отечественные компании. Казахстанские компании «самостоятельно могут освоить ежегодно работы в нефтегазовом строительстве на сумму $120-150 млн», уточнил А. Кудайберген.

В то же время он признал, что строительные работы высокотехнологической сложности в основном выполняются зарубежными подрядчиками, «но есть тренд в сторону создания совместных предприятий».

«Рынок нефтегазового строительства (в РК – КазТАГ) оценивается с учетом крупных проектов — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак — не менее $4 млрд в год, рынок нефтегазового инжиниринга — на уровне $1,2 млрд в год. В нефтегазовом строительстве и инжиниринге задействовано не менее 70 тыс. человек», — отметил А. Кудайберген.

Союз нефтесервисных компаний Казахстана образован в 2011 году. Основной задачей союза является объединение нефтесервисных предприятий для консолидированного подхода в решении имеющихся в отрасли проблем. К другим задачам, над которыми работает союз, относятся вовлечение отечественных компаний в крупные нефтегазовые проекты Казахстана, отстаивание интересов своих членов, создание информационно-диалоговой площадки для нефтесервисных организаций.