Сетевой Казахстан. 23 июня 2017г.

CAMONITOR . COM . «Депутатам стоит принимать не только законы, но и лекарства?» — Совсем скоро депутаты уйдут на заслуженный отдых – набираться сил и впечатлений для следующей парламентской сессии. Что уж тут говорить – заслужили. В уходящем политическом сезоне они действительно пахали как рабы на галерах. И не только на благо Отечества. Попало и в карманы самих мажилисменов.

«СЦК: диалога госорганов со СМИ пока не получается» — Не так давно Служба центральных коммуникаций (СЦК) отметила свой пятилетний юбилей. Называлось количество проведенных брифингов и пресс-конференций, направо и налево раздавались интервью об успехах службы и о ее планах на будущее. Но стала ли она в действительности весомым игроком на информационном поле?

«Для кого писан Этический кодекс госслужащего?» — Чтобы обеспечить соблюдение норм «Этического кодекса госслужащих», глава государства в начале этого месяца учредил должность уполномоченного по этике в центральных госорганах и акиматах регионов. Этический кодекс, напомним, предписывает чиновникам быть «честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы и установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты». То есть они не должны использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения личной имущественной и неимущественной выгоды. А как происходит на самом деле?

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА — «Акорда готовит новое назначение для Аскара Жумагалиева?» — Для официальной Астаны кадровая ротация в режиме нон-стоп давно стала главным приводным механизмом политических процессов. Ни затишье летнего сезона, ни долгожданный запуск выставки ЭКСПО-2017, похоже, не служат достаточным поводом для передышки. Сегодня в Астане курсируют слухи о том, что 45-летний руководитель национальной компании «Казатомпром» Аскар Жумагалиев скоро получит назначение в правительстве.

KURSIV . KZ . Жангир РАХЖАНОВ – «Отчет Нацфонда за 2016 год: те же системные проблемы» — Отчет Нацфонда за 2016 показал, что не решаются системные проблемы по использованию его средств. Несмотря на то, что в декабре 2016 года была утверждена новая концепция по формированию и использованию средств Нацфонда, она сразу же стала нарушаться.

SAYASAT . ORG . «Мы официально такой информации не получали» — Россияне просят Казахстан участвовать в сирийском конфликте, следует из российских СМИ. Сама по себе новость вызывает неоднозначные оценки. Депутат Мажилиса РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности, политик Маулен АШИМБАЕВ говорит в интервью — «даже если теоретически военные Казахстана будут отправлены, то они не будут участвовать на стороне какой-либо из групп».

ZAKON . KZ . «МИД: Казахстан ни с кем не ведет переговоры о направлении в Сирию своих военнослужащих» — «В любом случае для нашей страны принципиально важным условием даже для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции Совета Безопасности ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации».

TENGRINEWS . KZ . «Чем грозит Казахстану отправка военных в Сирию» — Досым САТПАЕВ — Гибкость дипломатического позвоночника не следует путать с беспозвоночной внешней политикой. Если кому-нибудь когда-нибудь вдруг придет в голову глупая идея посылать наших военных в Сирию, то руководству Казахстана следует распрощаться с имиджем модератора и посредника, который так долго выстраивала Акорда.

Ерлан КАРИН — Ну мало ли, что там предлагали. Не стоит торопиться с комментариями. Надо всегда ориентироваться на казахстанские официальные источники информации.

MATRITCA . KZ . Айдос САРЫМ – «Я категорически против отправки наших воинов в Сирию» — Россия сама в это ввязалась, пусть сама и расхлебывает. Вряд ли Путин согласовывал это с коллегами по ОДКБ. Это страна, которая всегда относилась к своим как пушечному мясу. Нам этого не надо. Опыта лучше так не набирать.

INFORMBURO . KZ . «В Астане спорят, кто достоин быть в списке "100 новых лиц Казахстана"» — Включённые в этот список граждане могут не оправдать ожиданий, опасаются общественные деятели.

365 INFO . KZ . «Психология богача в Казахстане: зачем платить налог, когда можно его обойти?» — Владельцы элитных домов только в Алматы задолжали в бюджет более 36 млн тенге. Забывчивостью такую сумму не объяснить.

«В Казахстане недоедает более 480 тысяч человек» — По предварительным данным Комитета по статистике, в 2016 году минимальная дневная потребность казахстанца составляла 1819 ккал. Несмотря на то, что среднестатистический житель республики потребляет на 70% больше, немало и тех, кто не добирает и минимума. Таких в Казахстане 2,7% от общего количества населения. Это более 480 тысяч человек.

«Обратная сторона кризиса: худеющий Казахстан радует диетологов» — Казахстанцы стали меньше есть, но это не так уж плохо. Люди начинают питаться с умом и выбирать, что они едят.

AZATTYQ . ORG . «Казахстанским СМИ посоветовали не быть больше осторожными» — В Астане 14-й Евразийский медиафорум открыл работу с мастер-классов представителей иностранной прессы. Некоторые местные журналисты отнеслись к ним со скепсисом.

«Под «воздействием» нападений в Актобе» — Восемь жителей поселка Жангала в Западно-Казахстанской области приговорены к тюремным срокам от 5 до 15 лет по обвинению в «создании и участии в деятельности террористической группы», «пропаганде терроризма» и «подготовке к теракту». Их адвокаты утверждают, что доказательств их вины в деле нет.

EXCLUSIVE . KZ . «Бунт будущих медиков» — Иностранные студенты КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова обвинили преподавателей в несправедливом отношении и устроили массовую акцию протеста в стенах университета. 300 студентов собравшихся в зале, громко штудировали «Wewantjustice» (Мы требуем справедливости – прим. автора), и каждые 5 мин перебивали речь проректора массовыми выкриками на своем языке. Руководство университета пыталось урегулировать процесс, объяснив студентам, что им дается возможность пересдать экзамен на летней сессии. Впрочем, это только добавило масла в огонь. Да так, что проректор прямо во время собрания демонстративно ушла из зала, сославшись на усталость и полное неуважение со стороны «митингующих».

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