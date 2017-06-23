Астана. 23 июня. КазТАГ. Арсен Аскаров . Министр юстиции РК Марат Бекетаев не поддержал адвокатов в их праве использовать электронную технику в судах.

Так, в ходе отчетной встречи с населением председатель президиума Акмолинской областной коллегии адвокатов Галия Ибраева спросила главу минюста о правомерности запрета проносить в здания судов ту или иную технику адвокатами. Она напомнила, что, согласно закону об адвокатской деятельности, предметы, имущество, материалы, досье адвоката не должны подлежать досмотру, изъятию и какому-либо тщательному досмотру.

«Моя позиция — эти действия правомерны. Никто же не жалуется, когда человек приходит в аэропорт и проверяют его багаж. Поэтому что это — вопросы безопасности. Аэропорты относятся к особо охраняемым объектам, суды и здания административных государственных органов также относятся к особо охраняемым объектам. Это делается для безопасности людей. Допустим, когда я захожу в здание правительства, меня проверяют, и я нисколько не высказываю недовольства. Мне кажется, что вопросы безопасности важнее всего», — сказал М. Бекетаев на отчетной встрече с населением в пятницу.

«Согласно закону об адвокатской деятельности, предметы, имущество, материалы, досье адвоката не должны подлежать досмотру, изъятию и какому-либо тщательному досмотру. Однако эта норма категорически нарушается, и при проведении процессов в суде, при прохождении в госорганы у нас изымают видео- и аудиотехнику, компьютеры. Правомерны ли такие действия?» — обратила внимание Г. Ибраева.

«Мне кажется, мне нечего добавить: заходя в здание, я тоже оставляю мобильный телефон. Таковы требования безопасности», — пояснил глава минюста.