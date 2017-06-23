Неравенство в Казахстане увеличивается — доходы самых богатых граждан в 6 раз больше заработка бедных

Жизнь 61 0
Почти 46% расходов казахстанцев уходит на продукты. При этом бедные казахстанцы стали есть меньше, богатые - больше. Инфографика

бедные и богатые

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