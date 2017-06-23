Неравенство в Казахстане увеличивается — доходы самых богатых граждан в 6 раз больше заработка бедных 23.06.2017 17:00 Жизнь 61 0 Почти 46% расходов казахстанцев уходит на продукты. При этом бедные казахстанцы стали есть меньше, богатые - больше. Инфографика comments powered by HyperComments Похожие материалы: «Акционерами основных казахстанских банков являются крупные политические фигуры и олигархи». Никто не решится заставить богатых платить больше». «Мифы ЭКСПО и рекомендации». «Ситуация в Болашаке продолжает оставаться напряженной!» Лето для бедных – это маленькая жизнь В Казахстане для получения разрешения на строительство требуется больше процедур, чем в других странах ЦА Больше половины просроченной задолженности по заработной плате в Казахстане приходится на Алматы Повысить налоги для богатых казахстанцев предлагает депутат мажилиса