Президент Казахстана вручил награды сотрудникам правоохранительных органов в честь 25-летия образования ОВД

Астана. 23 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встречу с сотрудниками органов внутренних дел, посвященная 25-летию образования органов внутренних дел РК и Дню полиции, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно опубликованной на сайте Акорды информации, глава государства поздравил присутствующих с юбилейной датой.

Так, президент наградил инспектора подразделения специального назначения министерства внутренних дел Б.Дуйсенова орденом «Айбын» I степени, начальника отдела внутренних дел Щербактинского района ДВД Павлодарской области Ж.Мухатова орденом «Айбын» II степени, начальника отдела внутренних дел Ордабасинского района ДВД Южно-Казахстанской области К.Сахова орденом «Айбын» II степени, старшего следователя по особо важным делам следственного управления ДВД Астаны В.Шутько орденом «Айбын» II степени, старшего уполномоченного по особо важным делам КУИС МВД А.Галиева медалью «Ерлігі үшін», начальника оперативно-криминалистического управления ДВД Алматинской области Л.Ким медалью «Ерлігі үшін».

Кроме того, почетной грамотой Республики Казахстан были награждены участковый инспектор полиции УВД Актобе ДВД Актюбинской области С.Балтамбекова, участковый инспектор полиции УВД Актау Мангистауской области Е.Жолдасов и полицейский специального учреждения УВД Караганды ДВД Карагандинской области Н.Редченко.

В завершение президент поблагодарил присутствующих за службу и пожелал здоровья, благополучия и успехов в их ответственной деятельности.