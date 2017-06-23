Ватикан в своем юбилейном послании мусульманам призвал жить с «заботой об общем доме»

Астана. 23 июня. КазТАГ – Папский совет по межрелигиозному диалогу направил послание мусульманам всего мира, приуроченное к месяцу Рамадан и празднику Ораза айт, сообщила пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества РК.

«Письмо, подписанное председателем Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Жан-Луи Тораном передано в министерство по делам религий и гражданского общества РК. В письме выражается молитвенная солидарность в особое для мусульман время, а также сердечные пожелания благополучия, мира и радости», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как отмечается, в этом году послание вдохновлено энцикликой Папы Франциска «Laudato Si’. Забота об общем доме», которое адресовано всему человечеству.

«В послании глава католической церкви обращает внимание на ущерб, который мы наносим окружающей среде. Некоторые философские, религиозные и культурные тенденции ставят под угрозу отношения человечества с природой, и этот вызов касается каждого из нас, независимо от религиозных убеждений. Наш мир — это «общий дом» для всех членов человеческой семьи», — подчеркивается в документе.

Папа Франциск призывает человечество «возобновить диалог о том, каким образом мы строим будущее нашей планеты, так как проблемы окружающей среды, с которыми мы сталкиваемся, и их человеческие корни касаются всех нас».

«Пусть благочествые помыслы и благословения, вдохновлямые постом, молитвой и добрыми делами, поддержат вас с Божьей помощью на пути мира и добра», — пожелал в завершение своего ежегодного послания к мусульманам Папский совет по межрелигиозному диалогу.

Нынешнее послание является юбилейным, ровно 50 лет назад Папа римский через новообразованный Папский совет впервые обратился к мусульманам по случаю их религиозных праздников.

Практика посланий мусульманам приветствий по окончании Рамадана является в Ватикане ежегодной. Послания передаются с помощью местных католических общин, папских представителей, присутствующих во всех странах мира.