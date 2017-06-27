Предельная цена оптовой реализации сжиженного газа в РК в III квартале повышена до Т34 319 за тонну

Астана. 27 июня. КазТАГ – В Казахстане утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке. Соответствующий приказ министра энергетики РК опубликован в официальной печати.

«В соответствии с пп.7 ст. 6 закона РК от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» приказываю утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке РК на период с 1 июля по 30 сентября 2017 года в размере 34 319 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость», — говорится в тексте документа, опубликованном во вторник.

Напомним, с января этого года предельная цена оптовой реализации сжиженного газа для внутреннего рынка составляла Т28 тыс. за тонну без учета НДС.