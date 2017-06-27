S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Евразийского банка со «стабильного» на «негативный»

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Международное агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам АО «Евразийский банк» со «стабильного» на «негативный» и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «B/B»; рейтинг банка по национальной шкале Казахстана подтвержден на уровне «kzBB».

«Пересмотр прогноза обусловлен тем, что, по нашему мнению, показатели капитализации Евразийского банка могут оказаться под давлением в условиях сложной операционной среды в Казахстане. Насколько мы понимаем, в настоящее время акционеры банка выражают готовность оказывать ему поддержку путем дополнительных вливаний капитала, однако мы не можем исключить возможность того, что эта готовность может уменьшиться», — говорится в распространенном сообщении.

«Мы рассматриваем возможность реализации этого сценария как более высокую, хотя и не соответствующую нашему базовому сценарию, учитывая по-прежнему неблагоприятные макроэкономические условия в Казахстане и волатильность цен на сырьевые товары, что подвергает соответствующим рискам основной актив акционеров банка — металлургическую и добывающую компанию Eurasian Resources Group («ССС+/стабильный/С»). Кроме того, волатильность показателей прибыльности в последние два года и ожидаемые невысокие финансовые результаты банка в ближайшие 12-18 мес. ухудшают способность Евразийского банка поддерживать показатели капитализации на «умеренном» уровне и являются одним из основных негативных рейтинговых факторов», — поясняется в информации.

В S&P оценивают качество доходов банка как низкое вследствие их волатильности на протяжении финансового года и отмечают, что способность Евразийского банка «устойчиво генерировать прибыль значительно ухудшилась за прошедшие два года вследствие неблагоприятных условий операционной деятельности в Казахстане», ожидая, что эта тенденция продолжится в ближайшие 12-18 мес.

«Это негативно влияет на стабильность банковского бизнеса, в связи с чем мы оцениваем бизнес-позицию Евразийского банка лишь как «умеренную». Как позитивный фактор мы отмечаем ведущую рыночную позицию Евразийского банка в секторе розничного кредитования, особенно в сегменте автокредитов, невысокую склонность к принятию рисков и достаточно диверсифицированную модель бизнеса», — указывается в сообщении.

«Кроме того, мы полагаем, что возможность непредвиденного давления на показатели фондирования и ликвидности вследствие неопределенности макроэкономической среды и значительных выплат, которые Евразийский банк планирует осуществить в ближайшие 12 мес., может привести к дестабилизации операционной деятельности банка. Мы не можем исключить такую возможность и также отражаем ее в «негативном» прогнозе по рейтингам банка. Это связано с тем, что с начала 2017 года мы наблюдали в некоторых небольших и средних банках Казахстана случаи непредвиденного оттока вкладов, включая депозиты организаций, связанных с государством», — отмечают эксперты.

По информации S&P, позиция по риску Евразийского банка в настоящее время оценивается как «умеренная», что соответствует оценкам большинства других казахстанских банков, которым агентство присваивает рейтинги.

«Отраженное в отчетности качество активов банка, а также объем возможных проблемных кредитов в целом соответствуют средним показателям по сектору. В соответствии с МСФО доля проблемных кредитов Евразийского банка (просроченных более чем на 90 дней) составляла 12,8% кредитного портфеля по состоянию на 31 марта 2017 года в сравнении с 10,5% по состоянию на конец 2015 года, и мы ожидаем, что этот показатель будет составлять 12-14% в ближайшие 12-18 мес. По нашим оценкам, потенциально проблемные кредиты могут составить еще 19% с учетом 13% реструктурированных кредитов», — полагают аналитики.

Прогноз «негативный» по рейтингам Евразийского банка отражает возможное в ближайшие 12-18 мес. снижение готовности или способности акционеров оказывать банку поддержку в том, что касается его способности абсорбировать убытки, а также вероятность непредвиденных проблем с ликвидностью в условиях неблагоприятных и непредсказуемых изменений операционной среды в Казахстане, заключается в сообщении.