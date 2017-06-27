В Казахстане планируют снизить штрафы за нарушение ПДД и в сфере предпринимательства

Астана. 27 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . В Казахстане будут снижены штрафы по ряду административных составов, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Предлагается смягчить санкции по 345 составам, снижение штрафов по 157 составам, расширение предупреждений по 38 составам и замена на менее репрессивные взыскания по 150 составам», — сказал М. Бекетаев на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что данные меры предусматриваются поправками в Кодекс об административных правонарушениях. В том числе предлагается смягчить ряд штрафных санкций в области дорожного движения и предпринимательства. По его словам, соответствующий законопроект содержит 3 направления.

«Первое — гуманизация, второе — совершенствование отдельных институтов производства по делам об адмправонарушениях, третье — систематизация процедурных и процессуальных норм», — пояснил он.

По первому направлению предлагается распространить действие института сокращенного производства в отношении должностных и юридических лиц.

«В настоящее время оно действует только в отношении физлиц. Данный институт распространит свое действие дополнительно на 673 состава. Наряду с этим вводится норма, предусматривающая обязанность суда или должностного лица применять взыскание в виде предупреждения при отсутствии отягчающих обстоятельств», — уточнил министр.

«По второму направлению предлагается лишить или приостановить действие не всего разрешительного документа, а только отдельных подвидов деятельности. Это охватит 120 составов. Предусматривается досрочное возобновление действия разрешения при устранении нарушения, это охватит 107 составов», — пояснил М. Бекетаев.