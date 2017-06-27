Петропавловск. 27 июня. КазТАГ — В Т30,6 млрд обойдется реконструкция участка автодороги Петропавловск – граница РФ в направлении Кургана, сообщил директор Северо-Казахстанского филиала АО «НК «Казавтожол» Булатбек Айтбаев.

«В текущем году планируется реконструкция участка Петропавловск – граница РФ (дорога на Курган) протяженностью 60 км», — рассказал он.

При этом, по словам Б.Айтбаева, 4,5 км из них будет переведено в первую техническую категорию, остальные – во вторую.

Б. Айтбаев отметил, что этот участок – часть республиканской трассы Астана – Петропавловск – граница РФ (выход на Курган), реконструкция которой ведется по государственной программе «Нурлы жол».

«Реконструкция коридора на территории Северо-Казахстанской области начата в 2012 году, общая протяженность маршрута по области составляет 211 км, из них 143 км уже введены в эксплуатацию. Общая стоимость проекта от границы Акмолинской области до Петропавловска составила Т39,5 млрд. В результате проведенной работы время в пути от Петропавловска до Астаны сократилось с 6-7 часов до 4-5», – проинформировал директор филиала.

По его данным, ведется ремонт и на других автодорогах республиканского значения.

«В текущем году на СКО выделены средства в размере 3 млрд тенге на проведение среднего ремонта на 114 км, в том числе на 58 км – с использованием технологии ресайклирования. Эта технология активно применяется на участках автодорог, где ремонтные сроки превысили нормативные. Благодаря этой технологии уменьшилось количество нареканий и жалоб от пользователей автодорог на их техническое состояние», — подчеркнул Б. Айтбаев.

Общая протяженность дорог республиканского значения по территории СКО составляет 1468 км. По территории области проходят два республиканских транспортных коридора: трасса Челябинск – Новосибирск, обеспечивающая транзитное сообщение по маршруту Китай – Монголия – Россия – Европа, и трасса Астана-Петропавловск с обходом Петропавловска, соединяющая северные регионы страны с южными и обеспечивающая выход на Китай и страны Центральной Азии.