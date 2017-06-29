Депозиты – на замок!

Если это будет сделано, то еще неизвестно, как на это отреагируют вкладчики – не факт, что им понравится новая инициатива Нацбанка

В Казахстане в очередной раз снижена ставка по валютным депозитам. С 1 июля можно открыть депозит в долларах или в евро под 1,5% годовых. Не больше. Меньше – пожалуйста. В крупнейших банках страны, между прочим, уже давно ставки вознаграждения по валютным вкладам ниже разрешенного минимума. Например, ставки по депозитам в евро не превышают 0,5%.

По сути, Казахстанский фонд гарантирования депозитов, отвечающий за финансовую стабильность и утверждающий максимальные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц, идет вслед за рынком. Он не предвосхищает тренды, а просто констатирует факты. Это тоже делать нужно, как и помогать своей материнской структуре – Нацбанку, в деле дедолларизации активов населения.

Результаты небольшие, но есть. Недавно заместитель председателя Нацбанка РК Алпысбай Ахметов на заседании экспертного клуба «Зерде» отчитывался о том, что объем тенговых депозитов продолжает увеличиваться.

«По итогам апреля доля депозитов в иностранной валюте снизилась с максимального уровня 70% в январе 2016 года до 48,8%. Во многом этому способствовали стабилизация ситуации на валютном рынке и меры Национального банка по повышению привлекательности тенговых инструментов», — отмечал зампред.

Какие меры предпринимал регулятор по повышению депозитов в тенге, г-н Ахметов распространяться не стал. Здесь все достаточно просто. В 2015 году была увеличена сумма государственной гарантии по депозитам физических лиц в национальной валюте с 5 млн. до 10 млн. тенге. Сумма возмещения по депозитам в иностранной валюте не изменилась, составляя все те же 5 млн. тенге в эквиваленте. То есть, до девальвации 2015 года физически, с расчетом на государственную гарантию, можно было хранить в одном банке не более $27 тыс., а теперь лишь $15 тыс. Конечно, можно пользоваться депозитными продуктами нескольких банков одновременно – никто у вкладчиков такого права не отнимал, но класть яйца в разные корзины – это не всегда удобно, небезопасно для перемещения денег, и отнимает очень много времени (многочасовые очереди в операционных отделениях разных банков, увы, стали приметой текущего финансового кризиса).

И вторая пассивная мера со стороны Нацбанка и КФГД: чем менее приемлемы условия для сбережений в долларах и евро, тем более симпатично выглядит идея сохранять в тенге. И даже несмотря на все еще маячущую перспективу очередной девальвации нашей национальной валюты.

Ставка на тенговые депозиты сегодня очень привлекательна для населения. Любой вкладчик безболезненно может выдержать девальвацию тенге на уровне ставки доходности – 14% годовых. При этом условии, конечно, доходность вкладчики в пересчете на доллар не получат, но и ничего не потеряют. Другое дело, если масштаб девальвации, при неблагоприятных ценах на нефть, окажется больше.

Однако уже в этом году КФГД и Нацбанк могут решиться на секвестр ставок и по тенговым депозитам. Все предпосылки для этого есть: банки располагают значительным объемом ликвидности, но при этом наблюдается дефицит длинных денег.

Стоимость привлекаемых денег, чтобы возобновить кредитование, должна быть снижена, а жизненный цикл их использования удлинен. Поскольку для банков сейчас преимущественно доступен только один источник – депозиты населения и юридических лиц, то нужно резать по живому.

Здесь регулятор может, что называется, одним выстрелом убить двух зайцев. Ввести безотзывные депозиты, когда досрочно снимать вклады без штрафных санкций будет невозможно.

С одной стороны, это позволит существенно снизить вознаграждение по депозитам с нынешними условиями, когда клиент пользуется своим депозитным счетом как текущим и может в любое время пополнять или снимать деньги. С другой стороны, если сохраняется текущая ставка – 14% годовых по вкладам в тенге, ввести для депозитов запрет на досрочное расторжение договора.

Национальный банк не скрывает, что он работает в этом направлении, пытаясь создать оптимальную модель безотзывных вкладов. Он дает понять, что данные изменения направлены на предоставление вкладчикам возможности долгосрочного накопления денежных средств по наиболее привлекательной доходности с дополнительными механизмами защиты. Но прежде всего, конечно, он думает о банках, о том, как снизить риск их ликвидности и обеспечить кредитование на длинные сроки.

Введение безотзывных депозитов, казалось бы, может придать устойчивости финансовому рынку. Именно этот продукт используют развитые страны. Однако у нас другая данность: вкладчик постоянно рефлексирует на банковские новости, перекладывает деньги из банка в банк, а как он отнесется к невозможности распоряжаться своими сбережениями в любой удобный для него момент, предсказать сложно. Вариантов всего два: примет, не примет и начнет искать новые возможности прироста капитала. Во втором случае рынок депозитов, конечно, начнет лихорадить.

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