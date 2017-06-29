Экс-глава комитета МСХ РК Хасенов приговорен к 8 годам лишения свободы

Астана. 29 июня. КазТАГ — Оксана Скибан . Бывший председатель комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства (МСХ) РК Сакташ Хасенов приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Адильхан Шайхисламов.

«Суд приговорил Сакташа Хасенова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.3 УК РК и назначить наказание по данной статье в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — сказал А. Шайхисламов во время оглашения приговора в четверг.

Как он уточнил, отбытие наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, исчисляя срок с 4 ноября 2016 года.

Суд постановил также внести представление о лишении С.Хасенова всех государственных наград.

«Также признать виновной Елену Ивановну Решетько в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 28 ч. 5, 366 ч. 3 УК РК и назначить наказание с применением статьи 55 ч. 4 в виде 4-х лет лишения свободы с конфискацией имущества», — уточнил судья.

«Отбытие лишения свободы определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, исчисляя срок с 29 июня 2017 года. Меру пресечения «домашний арест» до вступления приговора в законную силу изменить под содержание под стражей и взять под стражу в зале суда», — заключил он.

Как сообщалось, С.Хасенов был задержан при получении взятки в размере Т5 млн в ноябре прошлого года.

По данным следствия, С.Хасенов и его доверенное лицо Е.Решетько установили определенную таксу, по которой предпринимателям ежемесячно приходилось платить за каждый килограмм ввозимой в Казахстан продукции. Так, при незаконном покровительстве С.Хасенова с марта по октябрь прошлого года на территорию Казахстана было беспрепятственно завезено более 7,4 тыс. тонн мяса птицы.

Сумма полученных взяток составила Т37 млн.