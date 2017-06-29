Негативные публикации в СМИ вдвое снизили число трансплантаций органов в Казахстане

Астана. 29 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Из-за негативных публикаций в СМИ в Казахстане в два раза сократилось количество трансплантаций, утверждает заместитель директора «Республиканского координационного центра трансплантологии» Серик Жариков.

«В 2012 году у нас был один трупный донор. В 2013 году их было 4, в 2014 году — 10 и в 2015 году достигло 22. К сожалению, в 2016 году идет спад — количество выявленных трупных доноров было 16. За прошедшие месяцы 2017 года количество трупных доноров у нас 11. Налицо снижение количества. Основная причина в том, что начиная с 2016 года были определенные отрицательные публикации в СМИ о том, что в Казахстане есть черный рынок органов, о том, что граждане Казахстана начинают торговать органами», — сказал С.Жариков в ходе открытого диалога по обсуждению вопросов пересадки органов с участием заинтересованных государственных органов в четверг.

Вместе с тем он добавил, что «из-за травли в газетах» и на телевидении главврачи «предпочитают не связываться» с потенциальным трупным донором.

«Им легче, если пациент (ожидающий донорского органа – КазТАГ) просто сам умрет без изъятия органов. Потому что они боятся дальнейших публикаций в СМИ, дальнейших преследований со стороны правоохранительных органов и т.д. Количество трупных доноров в стране стало уменьшаться. Общее количество трансплантаций за прошедшие месяцы 2017 года всего 98. Показатели прошлого года — 164. То есть практически идет снижение количества трансплантаций в два раза», — заявил С.Жариков.

Напомним, по данным СМИ, в Актобе врачи без согласия родных и близких изъяли почки у умершего 22-летнего жителя области, а затем пересадили внутренние органы двум пациентам. Родственники погибшего узнали об этом только в морге. Позже родственники подали в суд на врачей. Управление внутренних дел Актобе начало досудебное расследование по делу об изъятии внутренних органов.

В СМИ также напомнили, что в Казахстане с 2009 года действует презумпция согласия на изъятие органов после смерти. Если человек при жизни не оформил отказ в поликлинике, то он в случае смерти мозга автоматически становится донором — разрешения родственников для изъятия органов не требуется.