Т30 млрд средств ЕНПФ выделили в Казахстане на обеспечение экспортного и предэкспортного финансирования

Астана. 29 июня. КазТАГ – В Казахстане на поддержку отечественных экспортеров путем экспортного и предэкспортного кредитования было выделено Т30 млрд из средств АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), сообщил директор департамента развития отраслей экономики министерства национальной экономики РК Ержан Казанбаев.

«Экспортное и предэкспортное финансирование. В настоящее время выделены 230 млрд тенге: 200 млрд тенге – это средства Национального фонда, 30 млрд тенге – это средства ЕНПФ. Они освоены в полном объеме», — сказал Е. Казанбаев на пресс-конференции в четверг.

При этом с учетом вторичного использования средств профинансированы проекты на Т352 млрд, или 152% от выделенной суммы. Таким образом, по направлению поддержки обрабатывающей промышленности и экспортеров было создано 14 тыс. рабочих мест, произведено продукции на Т2086 млрд, объем экспорта несырьевой продукции составил Т212 млрд, отметил он.

По словам представителя МНЭ, важным направлением госпрограммы «Нурлы жол» является софинансирование проектов с международными финансовыми организациями (МФО), которые направлены на модернизацию систем тепло- водоснабжения и водоотведения, реконструкцию ирригационной и дренажной систем и пр.

Основными партнерами по данному направлению выступают международные финансовые организации: Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Азиатский банк развития и Европейский инвестиционный банк.