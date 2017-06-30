Автопарк в Алматы просит освободить водителей общественного транспорта от сбора платы за проезд

Алматы. 30 июня. КазТАГ — Динара Жаркеева . Директор автопарка в Алматы «Мадина» Бекежан Тыныштыкбай просит освободить водителей общественного транспорта от сбора платы за проезд, передаёт корреспондент агентства.

«Оңай — они должны внедрять электронное билетирование, чтоб люди могли оплатить карточкой, и они должны собирать всю наличность, все деньги. Оплата должна происходить только через них. Водитель должен просто соблюдать правила дорожного движения, культуру, должен ехать по маршруту и по схеме соблюдать график, вот его задача»,- сказал Б.Тыныштыкбай в пятницу.

Однако, по его словам, вместо системы работу по сбору платы за проезд выполняет водитель общественного транспорта, из-за чего автопарк несет убытки.

«Оңай» не исполняет свои обязанности, 10% исправно берет с наших денег, но сбор денег он перепоручил на водителей. Конечно, здесь ущерб идет нам — водитель собирает деньги, он себе в карман кладет, билеты не отрывает, в парк не приносит деньги, страдаем из-за этого мы, страдает пассажир. Потому что они (водители) из-за того, что хотят побольше заработать денег, устраивают гонки, нарушения. Из-за того, что интерес в деньгах. Если мы устраним первопричину — водитель занимался только своими обязанностями, а «Оңай» обязанностями сбора денег — тогда никаких проблем не будет»,- заявил Б.Тыныштыкбай.

Также он предложил водителям автопарка написать коллективное письмо.

«Пусть они нанимают кондукторов, сажают в автобусы. Их кондуктор собирает деньги уносит в холдинг оттуда 10% забирают остальные нам перечисляются»,-добавил он.

Кроме того, он отметил, что «сейчас хотят дифференцированную (систему оплаты-КазТАГ) внедрить, опять водителю. Он будет не за дорогой следить, а за водителями».

Директор автопарка также рассказал причину ДТП с участием автобуса, где пострадали 8 человек.

«Я провел расследование. В 10.30 утра днем сухая погода. (Водитель) говорит получилось так: сдачу выдавал, пока выдал уже троллейбус и в него врезался», — сказал Б.Таныштыкбай.