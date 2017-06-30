Избранным депутатам сената парламента РК вручили удостоверения

Астана. 30 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров . Избранные депутаты сената парламента официально вступили в должность, сообщил председатель центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК Берик Имашев.

«В соответствии со статьей 82 Конституции РК, полномочия избранных депутатов сената парламента начинаются с момента регистрации ЦИК. Всего в ходе электоральной кампании были выдвинуты 89 претендентов. В бюллетени для тайного голосования были включены фамилии 38 кандидатов. Явка выборщиков в целом по республике составила 98,5%. На выборах впервые была проведена электронная регистрации выборщиков», — сказал Б. Имашев в ходе заседания в Центризбиркоме в пятницу.

Он отметил, что избранные сенаторы имеют большой профессиональный опыт, хорошо знают социально-экономическое положение своих регионов.

«Уверен, что они внесут достойный вклад в деятельность верхней палаты парламента», — сказал Б.Имашев.

По его словам, нынешний состав депутатов значительно обновился — 12 из 16 являются новичками в парламенте и лишь четыре депутата избраны еще на один срок.

Напомним, выборы депутатов в сенат парламента РК состоялись 28 июня.