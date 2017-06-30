В Акмолинской области у группы наркосбытчиков изъяты героин, патроны и почти Т400 тыс.

Кокшетау. 30 июня. КазТАГ – В Акмолинской области полицейские задержали подозреваемых в сбыте героина, сообщил корреспондент агентства.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-2017» сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД по месту жительства были задержаны организатор преступной группировки, ее сожитель и поставщик наркотического средства. Все трое водворены в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.

По данным ДВД, группа наркосбытчиков состояла из 6 человек. В настоящее время установлена причастность 26-летней жительницы Акколя, которая является сестрой задержанной, а также проверяется причастность еще 2-х лиц.

В ходе санкционированного обыска, в доме задержанной были обнаружены и изъяты 16 грамм героина, денежные средства в сумме Т182 тыс. и пустые инъекционные шприцы. Также в доме у поставщика были обнаружены и изъяты 55 гр. героина, электронные весы, денежные средства в сумме Т198 тыс., боевые патроны в количестве 130 штук.

Отмечается, что в начале июня задержанная и ее сожитель сбыли покупателю героин весом 2,86 гр.