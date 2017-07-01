Алматы. 1 июля. КазТАГ – Аналитики пророчат доллару худший квартальный результат за последние 7 лет, пишет Reuters.

«Доллар готовится показать худший квартальный результат за последние семь лет, восстановившись в пятницу лишь незначительно к некоторым из своих основных конкурентов на фоне «ястребиной» риторики глав центробанков ряда ведущих стран на этой неделе, которые взволновали валютные рынки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, американская валюта укрепилась примерно на 0,2% к евро на торгах в Европе, но за квартал снизилась более чем на 8% и только на этой неделе потеряла 2%.

По сравнению с уровнем закрытия четверга курс доллара стабилен относительно корзины основных мировых валют. Но валюта США ослабла на 0,1% к японской иене, которая отыграла потери этой недели.

«Ястребиные» комментарии руководителей ряда ведущих центробанков мира, помимо ФРС, на этой неделе заставили инвесторов начать закладывать в цены вероятность повышения процентных ставок в предстоящие месяцы. Это оказало давление на доллар и иену.

Поддерживаемый восстановлением цен на нефть, канадский доллар вернулся к уровню ниже C$1,3 относительно американского доллара впервые с января, поскольку инвесторы закладывают в цену 70-процентную вероятность повышения ставок на заседании Банка Канады 12 июля.

Так же, как и опубликованные в пятницу данные о ВВП, канадские банки, включая Royal Bank of Canada, указали на то, что ЦБ необходимо поддержать положительную риторику чиновников в последние две недели, если канадский доллар удержит свои завоевания.

«Фунт стерлингов также пробил отметку $1,3 на этой неделе, при том что в цену заложена 70-процентная вероятность повышения ставок Банка Англии к декабрю. Валюта вновь оказалась ниже этого уровня после выхода в пятницу данных о квартальном росте дефицита текущего счета Великобритании», — заключается в сообщении.