И KLM помашет нам крылом

Уход, а, вернее, улет самой популярной для казахстанцев европейской компании с рынка авиаперевозок – это болезненный удар по нашему апломбу. Страна, принимавшая Азиаду и Универсиаду, с помпой организовавшая EXPO, де-факто остается без зимнего сообщения с Европой

Это решение нидерладской авиакомпании почти со столетней историей – прекратить авиаперелеты из Астаны и Алматы в зимний период выглядит как гром среди ясного неба. В последние октябрьские теплые денечки KLM отправится из казахстанской столицы на зимовку в Амстердам. Обещает вернуться только в апреле 2018 года.

Торжественного закрытия авиасообщения не будет. Мероприятие неуместно. И официальных разъяснений, как могло произойти нечто подобное со страной, принимающей EXPO и даже претендовавшей на проведение зимней Олимпиады-2022, нет.

Новость пришла из Фейсбука. Слегка сожаленческая: «Мы вынуждены сообщить о том, что, начиная с конца октября 2017 года, авиакомпания KLM перейдет к сезонному выполнению рейсов из Амстердама в Казахстан». Они вынуждены…

Читаем дальше: «Рейсы по действующему круговому маршруту Амстердам — Астана/Алматы будут выполняться только в период летнего расписания, с апреля по ноябрь. В период зимней навигации (с ноября по март включительно) рейсы выполняться не будут». Сквозь строки просматривается истинная причина происходящего, о которой, конечно, не будет сказано официально по причине европейской политкорректности: круговой маршрут, эта придуманная чиновниками кутерьма не в интересах пассажиров, для того и использующих самый быстрый вид передвижения, чтобы как можно быстрее оказываться в нужной точке земного шара. А тут эти завороты, кружение, желание хотя бы искусственно вовлечь мало востребованные аэропорты и регионы в глобальную авиасеть. Конечно, казахстанцев бесконечно раздражает перелет в Астану или Алматы, чтобы наконец попасть в Амстердам. Но кто ж о них думает? А о том, что это раздражает и KLM, все, конечно, догадывались. Однако предположить, что все достанет до такой степени, что авиакомпания возьмет зимний тайм-аут, чиновники в Астане не могли.

«Это изменение в расписании, – а это уже ответ представителей KLM, которым был сделан запрос от интернет-газеты ЗОНАКЗ, на английском языке, – сидят они далеко, на русском не общаются, – в результате оптимизации маршрутной сети в соответствии с динамикой спроса на рейсы из Казахстана».

Еще один пинок в адрес Казахстана. После девальвации тенге в 2015 году – как же, это внутреннее дело страны, авиакомпания была вынуждена пересмотреть тарифную политику, значительно снизив тарифы. В долларах они стали гораздо дешевле, а в долларовом эквиваленте для казахстанцев все равно подорожали.

Вот, казалось бы, в чем наш шанс – привлечь в нашу страну миллионы туристов, имеющих доходы в долларах и евро, за счет удешевления для них авиабилетов KLM, но проблема в том, что иностранные туристы не летят в Казахстан. Их единицы. Отчеты статведомства о все растущем турпотоке не соответствуют действительности, ведь эти данные в основном базируются на внутренних перемещениях граждан и выездном туризме, но никак не на въездном.

В общем, казахстанцы не смогли справиться с запросами KLM, и она уходит. А наши вопросы: 1) была ли возможность не закрывать рейс Алматы-Амстердам? 2) С какими странами, кроме Казахстана, также будет прекращено авиасообщение в зимний период? 3) когда именно вы обнаружили снижение спроса на авиаперелеты в зимний период со стороны казахстанцев и как сильно он упал? – со стороны авиакомпании были оставлены без ответа. Мы были переадресованы в региональный офис, который, понятное дело, не имеет полномочий для подобных комментариев.

Впрочем, в публичном сообщении авиакомпании, в эдакой бочке дегтя, была и ложка меда. «Air France и KLM будут по-прежнему присутствовать в течение зимней навигации в Казахстане, благодаря код-шеринговому соглашению с авиакомпанией Air Astana на рейсах Астана — Париж, предлагая пересадки на рейсы маршрутной сети перевозчиков через аэропорт Шарль Де Голль».

Что это означает для большинства казахстанцев? Однозначно – удорожание любых перелетов в Европу и потеря личного времени. И Air France, и Air Astana далеко не самые бюджетные авиакомпании. Стыковки не всегда самые удачные. Так что ложка меда легко растворяется в бочке малоинтересного для жизни вещества…

Сервис FlightAware, специализирующийся на отслеживании авиарейсов в реальном времени по всему миру, просто фантастический. На его карте можно увидеть в моменте до 9-15 тыс. самолетов, находящихся в небе и направляющихся в пункт назначения. Совершенно завораживающее, увлекательное зрелище. Самая большая авиаактивность, естественно, наблюдается в Европе и в США. Алматы и всеми нами горячо любимая Астана не могут сравниться по своему магнетизму даже с, казалось бы, провинциальными городами Европы. На нашей карте четко различаются редкие рейсы, нет безумного скопления самолетов и даже отдаленно – признаков авиаажиотажа.

Аэроактивность в районе Амстердамского аэропорта Астаны[/caption]

А, посмотрев в расписание самолетов, вылетающих из Алматы и Астаны, мы не обнаруживаем многообещанные профильным министром рейсы в Токио. Да что там говорить о Стране Восходящего Солнца, если даже не освоена, хотя тоже значилась в планах, воздушная гавань Байконура?!

Сколько наобещано и не воплощено в жизнь, и не вспомнить. Вы скажете, что, да Air Astana одна, и на всех ее не хватит. Вот в этом никто не сомневается. Много вы знаете стран, где доминирует одна авиакомпания и успешно закрывает все направления, и внутренние, и международные? Интересно услышать ответ…

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