«Секретный» приговор по делу Баглана Майлыбаева». «В казахстанских самолетах дебоширят мажоры, бизнес-леди и семилетние дети». «Грозит ли Алматы мощный селевой поток в 2017 году?». «На медиафоруме было все по-английски»

Сетевой Казахстан. 1 июля 2017г.

AZATTYQ . ORG . ««Секретный» приговор по делу Баглана Майлыбаева» — Громкое, но засекреченное дело двух бывших высокопоставленных сотрудников администрации президента Казахстана завершилось обвинительным приговором, который не был сразу обнародован. Всё это порождало в обществе догадки и версии.

«Парламент вышел на каникулы. Чем запомнилась эта сессия?» — Депутаты парламента Казахстана шестого созыва завершили вторую сессию и вышли на каникулы. В числе более 80 законопроектов, принятых парламентом с осени прошлого года, некоторые вызвали споры.

SAYASAT . ORG . «Публичный ком» — Завершающийся июнь выдался богатым на интересные дискуссии. Сначала публика стала свидетелем заочных баталий между Кайратом КЕЛИМБЕТОВЫМ и Данияром АКИШЕВЫМ.

Следующий маркер – обязательное социальное медицинское страхование. В этой дискуссии приятно удивила проактивная позиция профильного министерства и лично министра здравоохранения, который неожиданно вызвал на дебаты Рахима ОШАКБАЕВА — Я бы принял участие прямо сейчас, но у меня запланирован отпуск, билеты уже выкуплены. На пять дней можно отложить дискуссию.

CARAVAN . KZ . «Куда уходят деньги и детство» — У любого большого документа трудное детство и непростая судьба. Взять многострадальные законы, контролирующие, направляющие и опекающие средства массовой информации. На неделе им – СМИ – опять досталось. Во вторник министр информации и коммуникаций Даурен АБАЕВ презентовал новые поправки. Часть из них давно напрашивалась. Другая, предложенная Дауреном Аскербековичем, реально напрягает пишущую и снимающую братию.

«В казахстанских самолетах дебоширят мажоры, бизнес-леди и семилетние дети» — Деструктивные пассажиры (попросту хулиганы) – бич отечественных авиакомпаний. 22 человека находятся в “сером списке”. И самое время, считают авиаторы, вводить в Казахстане “черный список”. Это когда тем, кто строит из себя супермена, летать можно только во сне.

KAPITAL . KZ . Валерий СУРГАНОВ – «Евразийский медиафорум: от блокчейна до свободной воли» — Состоявшийся в Астане 14-й Евразийский медиафорум оставил после себя два главных впечатления. Во-первых, Казахстан и наша столица Астана все увереннее встраиваются в общемировой англоязычный дискурс. На медиафоруме было все по-английски: иностранные спикеры и модераторы с разных концов мира рассуждали исключительно на языке глобального общения на темы, технологически затрагивающие каждую страну земного шара. Во-вторых, он явственно носил футуристический характер, где гости пытались найти ответы не столько на политические или экономические вопросы, сколько понять социальный уклад жизни в новом времени, которое вот-вот наступит.

«Семь правил умного Алматы» — В борьбе за рынки ведущие мегаполисы переходят от сервисных городов к smart city. Концепция Smart Almaty состоит из семи проектов, которые помогут городу стать действительно «умным», рассказал во время VI Инновационного форума в Алматы аким Бауыржан БАЙБЕК.

KURSIV . KZ . Жангир РАХЖАНОВ – «Стагнация банковского кредитования: в чем проблема?» — Правительство в который раз озаботилось о том, как стимулировать кредитование экономики. Недавно вице-министр экономики провел встречу с банками по этому вопросу. Судя по темам, обсужденным на встрече, ни правительство, ни банки, ни Ассоциация финансистов не видят сути проблем, связанных с кредитованием.

EXCLUSIVE . KZ . «Доллар взлетит после ЭКСПО?» — Руководитель аналитической группы TeleTrade Central Asia Сергей ПОЛЫГАЛОВ — Исходя из выше приведенных расчетов курс пары USDKZT, должен будет составлять минимум 412,5 тенге за единицу американской валюты. Есть еще один фактор, который сегодня влияет на тенге – это EXPO 2017. Мероприятие сдерживает резкие колебания национальной валюты, что держит доллар США в относительно узком ценовом коридоре к казахстанскому тенге. Продлится это до 10 сентября – даты окончания выставки.

TIME . KZ . «Аферист на доверии» — В Астане нейтрализован очередной Остап Бендер. На этот раз роль ушлого коммерса примерил на себя 32-летний главный специалист Министерства по инвестициям и развитию, а позже Министерства информации и коммуникаций Фархад КАЛЫБЕКОВ. Он придумал красивую схему по изъятию лишних денег у предпринимателей, мечтавших работать на государство.

«Трубопровод высокого напряжения» — Жители отдельно взятого поселка Казцик (который давно уже является пригородом южной столицы, но все еще относится к Илийскому району Алматинской области) наконец-то дождались реального строительства водопровода, а не его имитации. Правда, для этого им пришлось напрячь всю местную власть и журналистов.

«Сезонное обезвоживание» — Недавно аким города Алматы Бауыржан БАЙБЕК был с рабочим визитом в нашем Наурызбайском районе. Ему докладывали о темпах строительства дорог, о том, как облагораживают район. Но не сказали о том, что у нас в микрорайоне “Карагайлы” уже второй год с июня по август вообще не течет вода из крана! А ведь у нас есть водопровод, стоят счетчики, и исправно приходят квитанции! Помогите нам разобраться, почему так происходит.

INFORMBURO . KZ . «Грозит ли Алматы мощный селевой поток в 2017 году?» — В горах Заилийского Алатау специалисты "Казселезащиты" и сотрудники Алматинского ДЧС начали контролируемые спуски наиболее опасных природных водоёмов… Сегодня селевая угроза усугубляется тем, что самый крупный город Казахстана расширяется в том числе и в сторону гор. Строительство жилья и всевозможных развлекательных объектов осуществляется выше защитных плотин, построенных ещё в советские времена на самых крупных реках Алматы и области. Сейчас, по данным городского ДЧС, в окрестностях мегаполиса расположены 36 моренных озёр, 17 из которых определены как прорывоопасные. При этом наибольшую опасность в 2017 году представляют 9 озёр.

«Что не так с новыми учебниками по русской литературе для казахских школ?» — Профессор БОРАНБАЕВА рассказала о том, что новая программа изучения русской литературы в казахских школах содержит в себе массу фактических и системных ошибок — Название повести Валентина Распутина "Прощание с Матёрой" перевели на казахский язык как "Анамен қоштасу" ("Прощание с матерью"). В повести речь о деревне Матёра, которая должна быть затоплена в связи со строительством Братской ГЭС, а не о матери.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «ЕНПФ вновь вернулся в «тощие» времена» — Заявление руководства ЕНПФ об отрицательном инвестиционном доходе по пенсионным активам в 2016 году стало закономерным итогом деятельности Нацбанка в качестве управляющего этими огромными средствами.

«Девальвация тенге: оправдана ли политика Нацбанка?» — По мнению экспертов, свободное плавание тенге может и не привести к ожидаемым результатам. А инфляцию уже подстегнула.

Инфляционные процессы в Казахстане стали темой работы «Центра прикладных исследований «Талап». Ее презентовал руководитель фонда экономист Рахим ОШАКБАЕВ.

YVISION . KZ . «Педофил – кто ты?» — Адвокат, с 20 — летним стажем работы в органах прокуратуры, Кайсар ЖУМАГАЛИЕВ — Я за исключительную меру наказания — смертную казнь, но с одной оговоркой – вина должна быть доказана и доказательства не должны вызывать каких-либо сомнений. Но если уголовное дело расследует следователь "по всем делам, которые ему дает начальство", интересы ребенка представляет родитель требующий мести к тому, на которого указал следователь, или еще того хуже, бесполезный представитель органов опеки и попечительства, а не опытный детский психолог, ошибок не избежать.

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