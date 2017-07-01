Скончался пострадавший при пожаре в результате падения обломков ракеты в Карагандинской области

Караганда. 1 июля. КазТАГ – Пострадавший при пожаре, возникшем в степи в Карагандинской области в результате падения обломков ракеты «Союз-2.1а» 14 июня, скончался в клинике имени Макажанова, передает корреспондент агентства.

«Спасти жизнь Вячеслава Тыц (пострадавшего – КазТАГ) не удалось. Термические травмы были очень глубокие. Площадь ожогов составляла 40%. Вячеслав находился в специальной аэротерапевтической кровати, которая обеззараживала воздух вокруг него», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Пострадавший мужчина находился в клинике имени Макажанова.

Напомним, 14 июня после запуска с космодрома «Байконур» РН «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-06», в результате падения отделяющихся частей ракеты произошло загорание сухой травы в Талапском сельском округе в 20 км юго-западнее от с.Талап. Пожар был локализован в 01.20 и ликвидирован в 03.31. Площадь пожара в результате возгорания сухостоя составила 10 тыс. га.

Как сообщали в ДЧС, двое мужчин были задействованы в плановых работах по сбору отделяемых частей ракеты-носителя, проводимых российскими специалистами. В результате пожара от полученных ожогов один из них скончался, второй был госпитализирован.