Астана. 2 июля. КазТАГ – Неустойчивая погода с осадками ожидается в воскресенье на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, днем ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, +24+26.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +31+33.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами туман, кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20м/с, возможен град, +21+26 и +20+25 соответственно. В Павлодарской и Костанайской областях также кратковременные дожди с грозами, ветер 15-20 м/с, +22+27 и +23+28 соответственно; местами в Павлодарской области возможен град.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, днём воздух прогреется до +30.

В Жамбылской и Кызылординской областях сохраняется погода без осадков, +30+35 и +37+42 соответственно; в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В горах и предгорьях Южно-Казахстанской области сохраняется неустойчивая погода, кратковременные дожди, грозы, в целом по области осадков не ожидается, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, +34+39. В Алматинской области ясная погода без осадков, +29+34.

В Мангистауской и Атырауской области также ожидается ясная погода, без осадков, +33+38 и +34+39 соответственно. В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, +33+38 и +30+35 соответственно.

Днем в Костанайской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и Атырауской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие двое суток на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.