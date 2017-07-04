Алматы. 4 июля. КазТАГ – Самолет Qazaq Air рейсом Алматы-Астана задержан на несколько часов по техпричине, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Сегодня авиалайнер Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс IQ353 сообщением Алматы – Астана, вернулся в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации давления масла в двигателе», — говорится в сообщении во вторник.

Сообщается, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после 25 минут полета.

«На борту было 77 пассажиров, из них 9 детей и 2 младенца. Пассажиры смогут продолжить полет на другом воздушном судне авиакомпании сегодня в 14.00 по времени Астаны», — сказали в пресс-службе авиакомпании.