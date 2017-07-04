Самолет Qazaq Air рейсом Алматы-Астана задержан на несколько часов по техпричине

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Алматы. 4 июля. КазТАГ – Самолет Qazaq Air рейсом Алматы-Астана задержан на несколько часов по техпричине, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Сегодня авиалайнер Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс IQ353 сообщением Алматы – Астана, вернулся в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации давления масла в двигателе», — говорится в сообщении во вторник.
Сообщается, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после 25 минут полета.
«На борту было 77 пассажиров, из них 9 детей и 2 младенца. Пассажиры смогут продолжить полет на другом воздушном судне авиакомпании сегодня в 14.00 по времени Астаны», — сказали в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что посадка самолета была произведена в штатном режиме, и в настоящий момент инженерными службами авиакомпании проводится полный технический осмотр воздушного судна.
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