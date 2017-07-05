Согласно некоторым заявлениям, казахские гюленисты, прошедшие подготовку в школах FETÖ, проникли почти во все важнейшие сферы государственной деятельности, включая судебную систему, разведку, армию и полицию, и занимают там ключевые посты

Газета Yeni Şafak English опубликовала аналитическую статью Айдына Юнала под названием «FETÖ threat in Kazakhstan» — «Опасность Гюленистской террористической организации в Казахстане».

В ней говорится так: «Казахстан является девятой крупнейшей по площади страной в мире. Гигантская территория, протянувшаяся от Китая до Каспийского моря, содержит множество наземных и подземных богатств, ожидающих открытия и освоения. Все это побуждает Россию, Китай и США проявлять «пристальный» интерес к Казахстану.

Американцы используют гюленистов в Казахстане так, как они это делают в других странах с мусульманским населением.

В Казахстане действует свыше 30 школ Гюленистской террористической организации (Fethullahçı Terör Örgütü — FETÖ). В то время как гюленисты оказались изгнаны из Турции, они определили в качестве своих новых центров Казахстан, Албанию и Южную Африку. Школы и коммерческие связи сделали Казахстан благоприятной для гюленистов страной. Хуже всего то, что деятельность Гюленистской террористической организации практикуется в Казахстане не турками, а местными казахами, обученными и воспитанными в школах FETÖ.

Согласно некоторым заявлениям, казахские гюленисты, прошедшие подготовку в школах FETÖ, проникли почти во все важнейшие сферы государственной деятельности, включая судебную систему, разведку, армию и полицию, и занимают там ключевые посты.

Казахский президент Нурсултан Назарбаев был первым лидером, посетившим Турцию после имевшей место 15 июля попытки государственного переворота. Он заявил: «Враги Турции – это наши враги». И пообещал, что Казахстан станет совместно с Турцией бороться против FETÖ.

Хотя с тех прошел уже год, Казахстан все еще не начал всеобъемлющей борьбы с Гюленистской террористической организацией.

FETÖ остается самой большой из угроз, с которыми сегодня сталкивается Казахстан. Гюленистская террористическая организация располагает потенциалом для оккупации Казахстана, преодолевающим болезненные монгольский, российский и советский оккупационные периоды в своей истории.

Гюленисты в Казахстане коварным образом пытаются подорвать турецко-казахские отношения. Основными объектами такой подрывной деятельности являются совместные турецко-казахстанские структуры.

Однако ясно, что их цели не ограничиваются подрывом турецко-казахских связей. Понятно, что Назарбаев, который установил дружеские отношения с Турцией и посетил нашу страну первым из иностранных лидеров после событий 15 июля 2016 года, заявляя «ваш враг – это наш враг», также является объектом связанной с ними угрозы.

Возможно, в Казахстане не вполне понимают природу вируса Фетхуллаха Гюлена. Вероятно, в этой стране власти оказались не в состоянии увидеть то, как FETÖ исподтишка прогрессировал до определенного этапа, как эта организация обретала способность расширяться, как ее представители захватывали экономику, средства массовой информации, военную и гражданскую бюрократию, и понять то, что может быть слишком поздно, когда все это обнаружится.

Представляется очевидным то, что Турция и Казахстан должны более активно сотрудничать в деле противостояния этой общей угрозе.

В противном случае они в Казахстане так же, как это было в Турции 15 июля прошлого года, могут попытаться за одну ночь взять власть над государством и страной. Той ночью Турция предотвратила государственный переворот с помощью Бога. Но Казахстану, возможно, не повезет настолько.

Хотя еще есть время, было бы хорошо сначала принять меры, а затем довериться Богу.

Казахстан — родина наших предков. В конце концов, враг Казахстана – это наш враг. История является тому неопровержимым доказательством».

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