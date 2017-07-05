Костанай. 5 июля. КазТАГ – Древний аул Екидин, захоронения воинов-батыров и мавзолей Ибрая Алтынсарина предложили включить в карту сакральных мест Казахстана от Костанайской области, сообщает корреспондент агентства.

«Определили 15 наиболее известных святых мест. Они размещены на территории Амангельдинского, Алтынсаринского, Джангельдинского, Камыстинского, Костанайского, Мендыкаринского, Сарыкольского, Тарановского районов, города Аркалык», — рассказал руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан Калмаков.

По его словам, проведена инвентаризация всех 726 памятников истории и культуры, находящихся на территории Костанайской области, и по каждому объекту оформлены охранные обязательства.

Между тем в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района сообщили, что на реконструкцию мавзолея Ибрая Алтынсарина был выделен Т81 млн. Завершить работы планируется 1 сентября.

Как пояснили в управлении культуры, прежний мавзолей был возведен на месте захоронения Ибрая Алтынсарина в 1991 году и выложен из красного кирпича, высота его вместе с куполом составляет 7,5 м.

«Он находился в неудовлетворительном состоянии, требовалась реконструкция», — добавил Е.Калмаков.

Сегодня этот объект предложен для включения в карту сакральных мест Казахстана.

В акимате Костанайского района также добавили, что из бюджета будет выделено Т48 млн на реконструкцию подъездной дороги.

Е.Калмаков сообщил, что включить в карту сакральных мест Казахстана также предложено древний аул Екидин, расположенный близ Аркалыка.

«К доисламским временам относятся два памятника сферической формы из дикого камня – дыны, давшие название аулу. Памятники имеют статус республиканского значения. Предположительная дата их создания – ранний железный век. По мнению ученых, эти достаточно редко встречающиеся на территории Казахстана сооружения, известные под название «үйтас» или «дің», построены в форме древнейшего казахского жилища «шошалы» и, возможно, имели сакральное, обрядовое значение», — рассказал глава управления.