Главы Казахстана и Узбекистана обсудили по телефону перспективы двустороннего сотрудничества

Астана. 6 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», — говорится в собщении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Также был рассмотрен график предстоящих встреч.