Главы Казахстана и Узбекистана обсудили по телефону перспективы двустороннего сотрудничества

Новости 43 0

Астана. 6 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», — говорится в собщении, опубликованном на сайте Акорды в четверг.

Также был рассмотрен график предстоящих встреч.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Назарбаев и Путин обсудили по телефону международную повестку дня и график предстоящих встреч
  2. Президент Казахстана и глава ЕБРР обсудили перспективу дальнейшего инвестиционного сотрудничества
  3. Назарбаев обсудил с Эрдоганом итоги 5-го раунда межсирийских переговоров в Астане
  4. Главы МВД СНГ утвердили документ по противодействию вербовке граждан в экстремистские организации
  5. Назарбаев рассказал в интервью российскому телеканалу о миротворческой миссии Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...