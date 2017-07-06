Астана. 6 июля. КазТАГ – Осадки ожидаются в четверг на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с, +31+33.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +36+38.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, +20+25, +17+22 и +18+23 соответственно; в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами также возможен град, в Северо-Казахстанской области местами туман, в Павлодарской области порывы ветра могут достигать 25 м/с. На территории Костанайской области кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с с порывами до 23 м/с, возможен град.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами также кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, +30+35 и +27+32; в Восточно-Казахстанской области возможен град.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях сохраняется погода без осадков, усиление ветра 15-20 м/с, +40, +41 и +46 соответственно; в Кызылординской области местами пыльные бури. В Алматинской области также сохраняется ясная погода, осадков не ожидается, +33+38.

В Мангистауской области местами кратковременные дожди, грозы, +30+35. На территории Атырауской области сохраняется погода без осадков, возможно усиление ветра до 15-20 м/с, +28+33. В Западно-Казахстанской области местами небольшие кратковременные дожди с грозами, усиление ветра до 15-20 м/с, +23+28. В Актюбинской области днем осадков не ожидается, возможно усиление ветра до 15-20 м/с, +27+32.

Местами в Костанайской, Карагандинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайший период 6-10 июля на горных реках Алматинской области ожидается увеличение водности. На реках юга и востока республики будут наблюдаться колебания водности.