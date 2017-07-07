Парламент Франции продлил чрезвычайное положение в стране до 1 ноября

Алматы. 7 июля. КазТАГ – Депутаты Национального собрания Франции одобрили в четверг законопроект о продлении чрезвычайного положения в стране на шесть месяцев, до 1 ноября, сообщает ТАСС.

В нижней палате парламента в поддержку представленного правительством законопроекта было подано 137 голосов, против высказались 13 депутатов. Законопроект должно было поддержать большинство присутствовавших (76 из 150 в данной ситуации). Сенат 4 июля также проголосовал за документ, и закон о продлении чрезвычайного положения теперь считается принятым.

Чрезвычайное положение было введено во Франции в ноябре 2015 года после терактов в Париже. В дальнейшем оно продлевалось уже пять раз. Это продление стало шестым, но, возможно, последним.

«Я восстановлю свободы в стране, отменив осенью этого года чрезвычайное положение», — заявил в минувший понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Версале на торжественном заседании обеих палат парламента.

Свои планы в этой сфере президент намерен осуществить, внеся на рассмотрение парламента проект нового закона, направленного на усиление внутренней безопасности и борьбы против терроризма. Он позволит внести на постоянной основе во французское законодательство ряд из тех мер, которые принимались ранее временно и только в рамках введенного чрезвычайного положения.

Как отметил министр внутренних дел Жерар Колон, продление чрезвычайного положения до 1 ноября «позволит в лучших условиях провести работу над текстом законопроекта о безопасности страны». Министр сообщил также, что благодаря мерам, которые позволяет применять режим чрезвычайного положения, во Франции с начала года удалось предотвратить не менее семи терактов.