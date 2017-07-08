Актобе. 8 июля. КазТАГ – В Актобе девушка-водитель совершила наезд на пешеходов на тротуаре; 1 человек погиб, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.
«7 июля около 21.10 19-летняя жительница Актобе, управляя автомобилем Suzuki Xi7, двигаясь по проспекту Абилкайыр-хана напротив парка им. Первого Президента, допустила наезд на двух пешеходов – 19-летних девушку и парня, которые прогуливались вместе», — сообщили в ДВД в субботу.
При этом указывается, что водитель нарушила правила дорожного движения – при возникновении опасности для движения не приняла меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Также сообщается, что водительское удостоверение она получила в марте 2017 года.
«В результате ДТП девушка-пешеход скончалась на месте, парень с различными травмами госпитализирован в больницу, для жизни угроз нет. Также в больницу госпитализирована водитель», — сообщили в ДВД.
По данному факту начато расследование уголовного дела по ст.345 ч.3 Уголовного кодекса РК, назначен ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы происшествия.comments powered by HyperComments