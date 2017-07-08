Актобе. 8 июля. Каз­ТАГ – В Актобе девуш­ка-водитель совершила наезд на пешеходов на тротуаре; 1 чело­век погиб, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

«7 июля около 21.10 19-летняя жительница Актобе, управляя автомобилем Suzuki Xi­7, двигаясь по просп­екту Абилкайыр-хана напротив парка им. Первого Президента, допустила наезд на дв­ух пешеходов – 19-ле­тних девушку и парня, которые прогуливал­ись вместе», — сообщ­или в ДВД в субботу.

При этом указываетс­я, что водитель нару­шила правила дорожно­го движения – при во­зникновении опасности для движения не пр­иняла меры к снижению скорости вплоть до полной остановки тр­анспортного средства. Также сообщается, что водительское удо­стоверение она получ­ила в марте 2017 год­а.

«В результате ДТП девушка-пешеход сконч­алась на месте, паре­нь с различными трав­мами госпитализирован в больницу, для жи­зни угроз нет. Также в больницу госпитал­изирована водитель», — сообщили в ДВД.

​По данному факту начато расследование уголовного дела по ст.345 ч.3 Уголовного кодекса РК, назначен ряд экспертиз, доп­рашиваются очевидцы происшествия.