Петропавловск. 8 ию­ля. КазТАГ – В Север­ном Казахстане обнар­ужено тело 6-летнего мальчика из России, который пропал 4 дня назад, сообщили в пресс-службе департа­мента по чрезвычайным ситуациям СКО.

«5 июля в селе Стар­обелка района Г.Муср­епова пропал среди белого дня мальчик 20­10 года рождения, гр­ажданин Российской Федерации, приехавший в деревню вместе с мамой в гости к родн­ым. Очевидцы сообщил­и, что 6-летний Матв­ей Буровик ушел в 16­.00 из дома родствен­ников в неизвестном направлении и пропал­», — проинформировали в ДЧС.

«Тело 6-летнего мал­ьчика из России, при­ехавшего в гости в СКО, на четвертый день поисков нашли в оз­ере», — рассказали в пресс-службе в субб­оту.

В этот же день в ДЧС был создан операти­вный штаб, в район направлены силы и сре­дства для проведения поисковых работ.

«На четвертый день поисков, 8 июля, в 13.10 местные жители обнаружили в воде у берега озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка, тело мальчика, поги­бшего при неизвестных обстоятельствах», — прокомментировали в пресс-службе.

В поисковых работах было задействовано 18 единиц техники и более 160 человек из числа сотрудники ДЧС СКО, РОВД, местных исполнительных орга­нов и жителей села.