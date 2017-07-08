Петропавловск. 8 июля. КазТАГ – В Северном Казахстане обнаружено тело 6-летнего мальчика из России, который пропал 4 дня назад, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям СКО.
«5 июля в селе Старобелка района Г.Мусрепова пропал среди белого дня мальчик 2010 года рождения, гражданин Российской Федерации, приехавший в деревню вместе с мамой в гости к родным. Очевидцы сообщили, что 6-летний Матвей Буровик ушел в 16.00 из дома родственников в неизвестном направлении и пропал», — проинформировали в ДЧС.
«Тело 6-летнего мальчика из России, приехавшего в гости в СКО, на четвертый день поисков нашли в озере», — рассказали в пресс-службе в субботу.
В этот же день в ДЧС был создан оперативный штаб, в район направлены силы и средства для проведения поисковых работ.
«На четвертый день поисков, 8 июля, в 13.10 местные жители обнаружили в воде у берега озера Улыколь, находящегося рядом с селом Старобелка, тело мальчика, погибшего при неизвестных обстоятельствах», — прокомментировали в пресс-службе.
В поисковых работах было задействовано 18 единиц техники и более 160 человек из числа сотрудники ДЧС СКО, РОВД, местных исполнительных органов и жителей села.comments powered by HyperComments