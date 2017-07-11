Назарбаев назвал создание собственного вооружения одной из основных целей министерства оборонной промышленности РК

Астана. 11 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбутом Атамкуловым, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Акорды во вторник, в ходе встречи глава государства обратил внимание, что основными целями министерства оборонной и аэрокосмической промышленности является создание для казахстанской армии собственного вооружения на основе передовых научно-технических достижений, развитие аэрокосмической сферы, обеспечение кибербезопасности.

«С момента образования государственного органа прошел год – это немалый срок. В ведении министерства сейчас находятся отрасли, которые ранее относились к компетенции различных ведомств. Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности находится в числе первых государственных органов, использующих передовые инновационные разработки», — добавил Н.Назарбаев.

В свою очередь министр оборонной и аэрокосмической промышленности проинформировал президента о результатах проделанной работы и планах в среднесрочной перспективе.