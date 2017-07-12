Пожар произошел на складе машиностроительного завода им. Кирова в Алматы

Алматы. 12 июля. КазТАГ – В Алматы на складе машиностроительного завода им. Кирова произошел пожар, сообщили в ДЧС города.

«12 июля в 14.42 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о сильном задымлении по адресу: Алмалинский район, ул.Макатаева, 127. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 14.46. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова», — рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова в среду.

По ее информации, произошло загорание товарно-материальных ценностей в складском помещении на 2-м этаже 3-этажного здания.

Пожар локализован в 15.07 и ликвидирован в 15.20. Площадь пожара составила 60 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

С.Баймухамбетова уточнила, что пожар произошел в складском помещении машиностроительного завода им. Кирова.