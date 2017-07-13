Назарбаев назначил четырех сенаторов парламента РК

Астана. 13 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил четырех сенаторов парламент РК, сообщила пресс-служба главы государства.

«Указами главы государства назначены депутатами сената парламента Республики Казахстан: Айтпаева Сауле Муханбедиановна; Волков Владимир Васильевич; Жумагулов Бакытжан Турсынович; Мусабаев Талгат Амангельдиевич», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

При этом распоряжением главы государства Т.Мусабаев освобожден от должности советника президента РК.

С.Айтпаева ранее до января 2017 года занимала должность председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры РК.

В.Волков с 2016 года являлся заместителем руководителя аппарата сената парламента РК.

Б.Жумагулов – экс-министр образования и науки РК. До нового назначения занимал должность президента Национальной инженерной академии РК.

Другими указами президента РК прекращены полномочия следующих депутатов сената парламента: Нуртая Абыкаева, Икрама Адырбекова, Мухтара Алтынбаева, Людмилы Полторабатько.