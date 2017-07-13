Атырау. 13 июля. КазТАГ – В Атырауской области предназначенные для больных туберкулезом соцотчисления предложили заменить продуктовыми корзинами, передает корреспондент агентства.

«Есть информация, что эти деньги больные расходуют не должным образом, зачастую вместо продуктов питания они этими средствами оплачивают кредиты. Нужно рассмотреть, чтобы социальные отчисления перевести в продуктовые корзины, тогда помощь для больных будет реально ощутима», — сказал на совещании по развитию регионального здравоохранения аким Атырауской области Нурлан Ногаев.