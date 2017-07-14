Атырау. 14 июля. КазТАГ – Выехавшие для участия в боевых действиях в Сирию казахстанцы ищут пути возвращения на родину, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

«Сегодня положение террористов в Сирии и других странах очень сложное, есть информация, что многие казахстанцы ищут пути, чтобы вернуться на родину. Но есть опасность того, что они вернутся не с благими намерениями, впитав деструктивную идеологию той страны, где они пребывали все это время. Тех, кто уже покинул Казахстан, чтобы пополнить ряды террористов, необходимо приравнять к предателям родины и лишать гражданства», — сказал Н. Ермекбаев в четверг, находящийся с рабочей поездкой в Атырауской области.

При этом он напомнил, что только суд будет лишать гражданства за терроризм, и только после тщательного изучения всех обстоятельств, учитывая тяжесть совершенных деяний.

«Речь идет об актах терроризма, создании и руководстве террористической группой и участии в ее деятельности, а также о причинении тяжкого вреда национальным и жизненно важным интересам республики. Лишать гражданства будет суд в исключительных случаях на основе полного изучения обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и наступивших последствий», — отметил Н.Ермекбаев.

Напомним, 11 июля глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», направленный на приведение действующих законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию.

Нормы документа содержат дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства, который предусматривается в 21 статье УК РК. Так, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях УК РК, вводится альтернативное наказание в виде лишения гражданства.

К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжелый вред национальным интересам и жизненно важным интересам республики, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях УК РК. Это геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремисткой группой или участие в ее деятельности и другие.

Наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий. Лишение гражданства подлежит регистрации в уполномоченном органе на основе вступившего в законную силу обвинительного приговора суда внутренних и иностранных дел.