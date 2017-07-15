Алматы. 15 июля. КазТАГ – «Астана Арланс» одержала волевую победу над «Кубой Домадорес» в финале всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент агентства.

Финал седьмого сезона проходил в Астане и завершился со счетом 6:5 в пользу хозяев ринга. В ходе поединка казахстанские боксеры проигрывали 2:5, но в нужный момент сумели собраться и вырвать победу.

Исход матчевой встречи решил бой в весовой категории до 52 кк, в котором Олжас Байниязов одолел Фрэнка Залдивара, тем самым заработавав для своей команды победное шестое очко.

Благодаря этой победе «Астана Арланс» в третий раз в своей истории стала чемпионом WSB и самой титулованной командой этого турнира.